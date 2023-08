ВИДЕО ⟩ "И улыбаться надо, и терпеть": в Эстонии реклама Rimi вызвала бурное обсуждение среди жителей

"Когда клиент вымещает на тебе свое плохое настроение", - подписан видеоролик, в котором обиженный кассир размещает на кассе табличку "Пожалуйста, пройдите в кассу самообслуживания". На заднем плане играет трек эстонской группы Púr Múdd, написанный в результате скандала между Кристина Пяртельпоэг и Бригитте Сюзанне Хунт. Девушки сильно повздорили, и одна из них написала в своем Instagram: "Aitäh, you are out of my life. I'm the real winner here" ("Спасибо, что уходишь из моей жизни, я здесь - победитель!").