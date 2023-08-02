ВИДЕО ⟩ "И улыбаться надо, и терпеть": в Эстонии реклама Rimi вызвала бурное обсуждение среди жителей

Всего за несколько дней ролик, размещенный на аккаунте Rimi в Tiktok, собрал более 120 тысяч просмотров.

"Когда клиент вымещает на тебе свое плохое настроение", - подписан видеоролик, в котором обиженный кассир размещает на кассе табличку "Пожалуйста, пройдите в кассу самообслуживания". На заднем плане играет трек эстонской группы Púr Múdd, написанный в результате скандала между Кристина Пяртельпоэг и Бригитте Сюзанне Хунт. Девушки сильно повздорили, и одна из них написала в своем Instagram: "Aitäh, you are out of my life. I'm the real winner here" ("Спасибо, что уходишь из моей жизни, я здесь - победитель!").

"Не может быть!" - смеются комментаторы под видео. К слову, в обсуждениях развернулась настоящая дискуссия. "Я понимаю... и улыбаться надо, и просто терпеть", - пишет один из пользователей, который, по всей видимости, сам работает в сфере обслуживания. "Я думаю, что эстонские работники в сфере обслуживания вымещают злобу на своих клиентах", - считает другой комментатор.

Менеджер по маркетингу сети Rimi Марта Вихтре пояснила, что видеоролик привлекает внимание сотрудников службы поддержки клиентов.

"Они тоже люди из плоти и крови, и им время от времени тоже приходится сталкиваться с людьми, которые вымещают свой гнев на обслуживающем персонале", - сказала Вихтре. "Мы рады, что, используя каналы, ориентированные на молодежь, юмор и современные тенденции, нам удалось привлечь к этому ролику такое большое внимание. Мы призываем людей быть разумными и уважительными по отношению друг к другу", - добавила она.