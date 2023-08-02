Исландия приостановила работу посольства в Москве

Исландия еще в июне объявила, что закроет свое представительство в России, в то же время указав, что увеличит свое присутствие в Украине.

"В настоящий момент торговые, культурные или политические отношения с Россией находятся на рекордно низком уровне. Следовательно, сохранение деятельности посольства более не оправдано", - объяснили в МИД Исландии.

"Решение о приостановке работы посольства Исландии в Москве не означает разрыва дипломатических отношений. Как только позволят условия, Исландия отдаст приоритет возобновлению работы", - добавили в МИД Исландии.

Посольство в Москве представляло Исландию не только в России, но и в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

Исландия имеет посольства в столицах 18 стран. Приоритет отдается "в зависимости от степени экономических, политических и культурных связей и сотрудничества в целях развития".