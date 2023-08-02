Российские войска отступили с позиций в районе Андреевки

"На бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут", - говорится в сообщении.

"В ходе ведения Силами обороны наступательных действий противник вынужденно отошел с позиций в районе южнее Андреевки, безуспешно пытался восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещеевки, а также северо-западнее Курдюмовки. Тяжелые бои продолжаются", - сообщил Генштаб ВСУ.

Украинская армия также продолжает наступательную операцию в направлении Мелитополя и Бердянска, закрепляясь на достигнутых рубежах.

Противник имеет значительные потери в живой силе, вооружении и технике. При этом противник продолжает оказывать ожесточенное сопротивление, перемещать части, задействовать резервы, сообщили в Генштабе.

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