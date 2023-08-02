Пабрикс: напряженность на границах Беларуси и НАТО будет нарастать

По его словам, все вышеизложенное означает, что Латвия должна быть соответствующим образом подготовлена к реагированию. С одной стороны, готовность уже обеспечена, но вопрос в том, как реагировать в случае беспрецедентных провокаций. "Дело не только в наших военных возможностях, но и в способности быстро действовать на политическом уровне в условиях кризиса. Ситуации не нужно бояться, но лучше подготовиться к худшему и ошибиться в прогнозах, чем легкомысленно подходить к вопросам безопасности", - сказал Пабрикс.

Он отметил, что Латвия должна обеспечить очень хороший обмен информацией с Литвой и Польшей. Всем трем странам также следует согласовать законодательство, чтобы воинские части могли перемещаться через внутренние границы без дополнительных юридических процедур, таких как решения парламента или правительства.

Польские СМИ сообщили во вторник, 1 августа, что два белорусских вертолета пролетели над населенным пунктом Беловеж недалеко от польско-белорусской границы. Независимые следователи установили, что вертолеты Ми-24 и Ми-8 проникли на территорию Польши не менее чем на три километра, затем развернулись и улетели обратно в Беларусь.