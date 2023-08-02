Пабрикс: напряженность на границах Беларуси и НАТО будет нарастать

Напряженность на границах Белоруссии и стран НАТО имеет тенденцию к нарастанию, но опасаться провокаций не нужно, сказал агентству LETA бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс.
Поскольку количество участников российской группы наемников "Вагнер" в Беларуси продолжает расти, это создает угрозу для безопасности не только соседних с Беларусью стран, но и в некоторой степени для самого белорусского режима, поскольку неизвестно, станет ли Александр Лукашенко сотрудничать с "Вагнером", если между их интересами и целями возникнут расхождения.
Бывший министр также считает, что проникновение двух белорусских вертолетов в воздушное пространство Польши было преднамеренным, так как низкая высота полета затрудняет быструю идентификацию летательных аппаратов. Таким образом проверялась реакция радаров и политиков.
"Мы не можем исключить, что нечто подобное может произойти на границе с Латвией. Не можем исключать риски, что "Вагнер" не будет помогать иммигрантам пересекать границу. Я не имею в виду конкретные военные действия, но мы должны быть готовы к провокациям, особенно с приближением осени", - подчеркнул Пабрикс.
"Если ружье появилось, то в какой-то момент оно должно выстрелить. Не будет такого, что вагнеровцы продолжат сидеть в палатках, курить и ничего не делать", - сказал он.
По его словам, все вышеизложенное означает, что Латвия должна быть соответствующим образом подготовлена к реагированию. С одной стороны, готовность уже обеспечена, но вопрос в том, как реагировать в случае беспрецедентных провокаций. "Дело не только в наших военных возможностях, но и в способности быстро действовать на политическом уровне в условиях кризиса. Ситуации не нужно бояться, но лучше подготовиться к худшему и ошибиться в прогнозах, чем легкомысленно подходить к вопросам безопасности", - сказал Пабрикс.
Он отметил, что Латвия должна обеспечить очень хороший обмен информацией с Литвой и Польшей. Всем трем странам также следует согласовать законодательство, чтобы воинские части могли перемещаться через внутренние границы без дополнительных юридических процедур, таких как решения парламента или правительства.
Польские СМИ сообщили во вторник, 1 августа, что два белорусских вертолета пролетели над населенным пунктом Беловеж недалеко от польско-белорусской границы. Независимые следователи установили, что вертолеты Ми-24 и Ми-8 проникли на территорию Польши не менее чем на три километра, затем развернулись и улетели обратно в Беларусь.
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