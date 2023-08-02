В Индии 11 уборщиц выиграли в лотерею 1,2 млн долларов. На билет за 3 доллара они скидывались

Лотерейный билет стоил 3 доллара - именно столько в день зарабатывает каждая из уборщиц. Правда, женщины были вынуждены купить билет вскладчину, так как их финансовое положение не позволяло принимать участие в лотерее по отдельности.

"Мы и раньше покупали лотерейные билеты, объединяя деньги. Но это первый раз, когда мы выиграли мегаприз", - рассказала одна из победительниц Press Trust of India.

Большинство уборщиц, которые выиграли, оказались в безнадежных долгах из-за кредитов на лечение, образование детей, приданое и на другие нужные расходы. После уплаты налога победительницы получат более 700 тысяч долларов (около 64 тысяч долларов каждая).

Две женщины заплатили за лотерейный билет по 15 центов, а остальные - по 30, чтобы компенсировать недостачу. Две женщины получат десятую часть доли в размере 76,5 тыс., а остальные разделят оставшуюся часть поровну.

Уборщицы рассказали Press Trust of India, что не собираются уходить со своей работы. "Мы самый чистый муниципалитет в Малаппураме, и мы будем продолжать работать, чтобы сохранить этот статус. Теперь мы хотим, чтобы и другие здесь выиграли в лотерею", - сказала одна из женщин, имя которой не было названо.