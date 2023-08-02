Дом Москвы будет называться по-другому, со здания демонтированы буквы

"Это мое единоличное решение, которое я принял без согласования с владельцем здания - правительством Москвы. В условиях эскалации военных действий России в Украине, провокаций на литовско-белорусской и белорусско-польской границах, а также на фоне различных протестных акций в Вильнюсе и Таллинне я считаю невозможным существование названия "Дом Москвы" в центре Риги, - заявил Цеховал.

Он напомнил, что выступает "категорически против бессмысленной и разрушительной войны, которую ведет Россия в Украине", сообщает Freecity.lv.

"Я беру на себя полную ответственность за свое решение и за его последствия для себя лично", - добавил Эдуард Цеховал.

Демонтаж букв заметили и горожане.

No "Maskavas nams"

šobrīd demontē burtus krievu valodā. Ir kādi jaunumi? 🤔 @lianalanga — K_Zn (@saliktengriba) August 2, 2023

С Дома Москвы сейчас демонтируют буквы на русском языке. Есть новости?

По данным архива агентства LETA, Дом Москвы был открыт в столице Латвии в конце мая 2004 года. В честь его открытия прошли Дни Москвы и Ригу посетил тогдашний мэр российской столицы Юрий Лужков. В мероприятиях принял участие и тогдашний председатель Рижской думы Гундарс Боярс.

После вторжения России в Украину Министерство юстиции Латвии приняло решение заморозить активы Дома Москвы.

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс обращался в Службу государственной безопасности (VDD) с просьбой дать свою оценку важности этого объекта для безопасности Латвии.

VDD подтвердила, что Дом Москвы с момента своего основания выступал в качестве опорной точки для различной деятельности по оказанию влияния, осуществляемой Россией и направленной против интересов Латвии.