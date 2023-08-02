С четверга ожидаются изменения в организации движения на Бауском шоссе

🔴3. augusta plkst. 05.30 tiks ieviestas būtiskas izmaiņas satiksmes organizācijā Bauskas šosejas sākumposmā no Rīgas robežas līdz Katlakalnam. Aicinām autovadītājus būt uzmanīgiem un sekot līdzi norādēm! Plašāk👇https://t.co/oAzTkWZuR7 pic.twitter.com/qdXCww6jcM — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) August 2, 2023

На автодороге A7 от Риги до Катлакалнса движение транспорта будет организовано по переоборудованному участку Бауского шоссе с одной полосой движения в каждом направлении.

Движение общественного транспорта от Риги до кругового перекрестка в Баложи будет организовано так же, как до сих пор - по ул. Кекавас; оттуда до Бауского шоссе общественный транспорт также будет курсировать по переоборудованному этапу Бауского шоссе, ул. Кекавас на участке от Баложи до улицы Эвереста будет полностью закрыта.

Для движения будет полностью открыт узел движения на круговом движении в Валдлаучи.

От Баложи/выезда с Рамавы на Бауское шоссе в направлении Кекавы движение будет организовано по недавно построенному круговому движению улицы Баложу.

В направлении от Риги к Баложи/Рамаве сообщение будет организовано по недавно построенному съезду с Бауского шоссе (А7) на круговое движение улицы Баложу.

В месте, где начинается новая стройка Кекавского объездного пути, движение в направлении Кекавы будет организовано по рампе через Кекавский объездной путь, а затем по вновь построенной параллельной дороге и круговому движение возле улицы Наудитес.

Как сообщалось, строительные работы Кекавского объездного пути планируется завершить до конца 2023 года.