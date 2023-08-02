Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о разводе

Они сообщили в социальной сети Instagram, что после долгих соображений решили развестись, но сохраняют любовь и уважение друг к другу и созданному вместе. Из-за детей они призвали общество уважать их частную жизнь.

Софи Грегуар и Джастин Трюдо поженились в Монреале в мае 2005 года, еще до начала активной политической карьеры будущего премьера. Пара совместно воспитывает троих детей: 15-летнего Ксавье, 14-летнюю Эллу-Грейс и девятилетнюю Адриен.

Трюдо является премьер-министром Канады с 2015 года. Он второй премьер Канады, которые сообщил о разводе, будучи в должности.

Первым был отец Джастина Трюдо - Пьер Трюдо, который занимал пост премьера, в общей сложности, 15 лет. Он сообщил о разводе со своей женой, Маргарет, в 1979 году, брак был прекращен в 1984 году.