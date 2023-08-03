Посол Латвии в НАТО рассказал о реакции на возможные провокации со стороны ЧВК "Вагнер"

Посол оценивает вероятность провокаций со стороны "Вагнера" как относительно невысокую, но полностью их не исключает.

При этом он подчеркивает: если провокации все-таки произойдут, НАТО расценит их как действия, поддерживаемые руководством России, и ответит соответствующими шагами, и выпутаться утверждениями о том, что группировка является частной компанией, уже не получится.

Говоря о недавнем пролете белорусских вертолетов над Польшей, Риекстиньш отметил, что цель таких действий - поставить под сомнение нашу готовность к различным рискам безопасности.

В свою очередь, оценивая риски, связанные с учениями российского флота в Балтийском море, дипломат отметил, что военные учения являются скорее демонстрацией силы, чем прикрытием провокаций. Он также ожидает, что следующие российско-белорусские учения "Запад" могут быть более скромными по масштабу, чем предыдущие, поскольку российские ресурсы в основном заняты на войне в Украине.

"Я уверен, что НАТО готов реагировать в соответствии с потребностями ситуации", - подчеркнул Риекстиньш, отметив, что в НАТО регулярно проводится анализ угроз, на основе которого готовятся предложения по решениям на политическом уровне.

Риекстиньш, который до недавнего времени был послом Латвии в России, признал, что в России у многих серьезные проблемы с имперским мышлением, поэтому они открыто и молча поддерживают агрессию страны. Однако дипломат надеется, что эта страна может измениться, как изменился СССР с Михаилом Горбачевым.