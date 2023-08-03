Метод, по которому ловили серийного убийцу Рогалева. Что такое план "Перехват"?

В июле ажиотаж в обществе вызвало бегство преступников Мариса Ковалева и Мартиньша Цесманиса. Обоих беглецов довольно быстро поймали, задействовав план полиции "Перехват". Этот метод использовался и во время поимки самого опасного серийного убийцы советских времен Станислава Рогалева, рассказал порталу Apollo.lv бывший начальник Госполиции Юрис Рекшня.
Маньяк Рогалев в 80-е годы прошлого века убивал и насиловал молодых женщин, за которыми по ночам следовал, когда они выходили из поездов и автобусов. Насильник часто совершал свои преступления прямо на вокзалах. Эти преступления было трудно раскрыть, и поэтому, как это было характерно для советских следственных процессов, они не регистрировались и следователи долгое время не расследовали их связь.
Личность Рогалева была раскрыта при помощи художника, который по рассказам очевидцев нарисовал портрет насильника. Во время расследования и совершенных преступлений Рогалев работал в МВД Латвийской ССР агентом заместителя министра Анрийса Кавалиериса.
Рогалева поймали в 1982 году в Улброкском лесу. Во время расследования суд доказал его вину в десяти убийствах и десяти изнасилованиях, однако в своем последнем слове он указал, что виновен еще в 100 преступлениях. В 1983 году Рогалева приговорили к высшей мере - смертной казни, которая была приведена в исполнение 19 июня 1984 года.
Во время поисков Рогалева в дело пустили те же розыскные механизмы, с помощью которых ловили сбежавшего 27 июля Мартиньша Цесманиса и сбежавшего 23 июля Мариса Ковалева - было закрыто движение, и проверялась каждая машина.