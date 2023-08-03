Метод, по которому ловили серийного убийцу Рогалева. Что такое план "Перехват"?

Кроме того, важно выяснить конкретное место, где было совершено преступление, чтобы знать, где искать преступника. "Охватываемая территория не всегда будет одинаковой - это может быть один район, один город или вся страна полностью. Это очень зависит от ситуации".

Рекшня отмечает, что решение искать Цесманиса и Ковалева при помощи плана "Перехват" было правильным, так как были выполнены все критерии - были доступны хорошие фотографии обоих беглецов, с момента бегства прошло мало времени и было известно, что обоих преступников нужно искать именно в Риге в конкретных районах.

Ковалев был арестован на Саркандаугаве спустя 4,5 часа после побега. Чтобы его поймать, план "Перехват" был объявлен по всей стране - машины останавливали и проверяли как в Риге, так и в более отдаленных регионах Латвии.

В свою очередь, Цесманиса удалось поймать почти спустя сутки после побега. План "Перехват" был введен только в Риге - в центре, на Саркандаугаве, в Пурвциемсе и Плявниеках.

Оба раза из-за розыскных мероприятий движение в городе было значительно ограничено, возникли большие пробки.

Видео: Пробка в Риге во время поисков Мартиньша Цесманиса

Видео: Пробка в Риге во время поисков Мартиньша Цесманиса

Рекшня отмечает, что полиция во время поиска обоих преступников свои задачи выполнила качественно и обе ситуации были оценены правильно. Однако, по его мнению, вообще не стоило допускать побега Цесманиса и Ковалева.

Он указывает, что недовольство общественности серьезными пробками во время поисков - нормальное явление, и, по его мнению, такие мероприятия не должны становиться частью повседневной жизни.

В то же время личность сбежавшего преступника установить не так и легко - если сбежавший обвиняется в совершении или попытке совершения тяжкого преступления, то здоровье и жизнь жителей могут действительно оказаться под угрозой, и использование плана "Перехват" оправданно.