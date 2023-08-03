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Метод, по которому ловили серийного убийцу Рогалева. Что такое план "Перехват"?
Полиция. Иллюстративное фото Фото: Ieva Lūka/LETA
Apollo.lv Pauls Jānis Siksnis rus.tvnet.lv
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В июле ажиотаж в обществе вызвало бегство преступников Мариса Ковалева и Мартиньша Цесманиса. Обоих беглецов довольно быстро поймали, задействовав план полиции "Перехват". Этот метод использовался и во время поимки самого опасного серийного убийцы советских времен Станислава Рогалева, рассказал порталу Apollo.lv бывший начальник Госполиции Юрис Рекшня.

Маньяк Рогалев в 80-е годы прошлого века убивал и насиловал молодых женщин, за которыми по ночам следовал, когда они выходили из поездов и автобусов. Насильник часто совершал свои преступления прямо на вокзалах. Эти преступления было трудно раскрыть, и поэтому, как это было характерно для советских следственных процессов, они не регистрировались и следователи долгое время не расследовали их связь.

Личность Рогалева была раскрыта при помощи художника, который по рассказам очевидцев нарисовал портрет насильника. Во время расследования и совершенных преступлений Рогалев работал в МВД Латвийской ССР агентом заместителя министра Анрийса Кавалиериса.

Рогалева поймали в 1982 году в Улброкском лесу. Во время расследования суд доказал его вину в десяти убийствах и десяти изнасилованиях, однако в своем последнем слове он указал, что виновен еще в 100 преступлениях. В 1983 году Рогалева приговорили к высшей мере - смертной казни, которая была приведена в исполнение 19 июня 1984 года.

Во время поисков Рогалева в дело пустили те же розыскные механизмы, с помощью которых ловили сбежавшего 27 июля Мартиньша Цесманиса и сбежавшего 23 июля Мариса Ковалева - было закрыто движение, и проверялась каждая машина.

"В то время машин было просто меньше", - отмечает Рекшня, поэтому полицейские были вынуждены больше полагаться на другие методы сыска.

"В восьмидесятые Рогалева искала вся Латвия. Мне самому нужно было ехать в каких пять бань его искать. В то время было сложнее - технологии еще не были на таком уровне, как сейчас, не было даже хорошей фотографии беглеца. Люди просто звонили, говорили, что видели похожего человека, и тогда мы ехали в указанное место", - вспоминает бывший начальник полиции.

Полицейские к процессу поимки преступников готовятся разными способами: психологически, физически, теоритически и т. д. "Поэтому с подготовительной работой никаких проблем не было - к розыску преступника мы относимся так же, как хирург к операции. Это наша работа".

План "Перехват" - стандартный процесс в работе Госполиции, и, соответственно, он применяется часто. "Часто и на учениях мы создаем сценарий и проверяем, как реагирует персонал".

Метод довольно прост - обыскиваются салон и багажник автомобиля, чтобы убедиться, что там не скрывается беглец. Нужно обращать внимание и на то, нельзя ли беглеца тайно выбросить из машины.

Формула "Перехвата"

Перед операцией чрезвычайно важно оценить ситуацию и выяснить всю возможную информацию о беглеце.

"Должна быть абсолютная ясность с тем, кого мы ищем, кроме того, нужно выяснить, как именно было совершено преступление или сбежал арестованный. Если это произошло, например, сутки назад, то у плана "Перехват" никакого смысла нет", - пояснил бывший начальник Госполиции.

Кроме того, важно выяснить конкретное место, где было совершено преступление, чтобы знать, где искать преступника. "Охватываемая территория не всегда будет одинаковой - это может быть один район, один город или вся страна полностью. Это очень зависит от ситуации".

Рекшня отмечает, что решение искать Цесманиса и Ковалева при помощи плана "Перехват" было правильным, так как были выполнены все критерии - были доступны хорошие фотографии обоих беглецов, с момента бегства прошло мало времени и было известно, что обоих преступников нужно искать именно в Риге в конкретных районах.

Ковалев был арестован на Саркандаугаве спустя 4,5 часа после побега. Чтобы его поймать, план "Перехват" был объявлен по всей стране - машины останавливали и проверяли как в Риге, так и в более отдаленных регионах Латвии.

В свою очередь, Цесманиса удалось поймать почти спустя сутки после побега. План "Перехват" был введен только в Риге - в центре, на Саркандаугаве, в Пурвциемсе и Плявниеках.

Оба раза из-за розыскных мероприятий движение в городе было значительно ограничено, возникли большие пробки.

Видео: Пробка в Риге во время поисков Мартиньша Цесманиса

Видео: Пробка в Риге во время поисков Мартиньша Цесманиса

Рекшня отмечает, что полиция во время поиска обоих преступников свои задачи выполнила качественно и обе ситуации были оценены правильно. Однако, по его мнению, вообще не стоило допускать побега Цесманиса и Ковалева.

Он указывает, что недовольство общественности серьезными пробками во время поисков - нормальное явление, и, по его мнению, такие мероприятия не должны становиться частью повседневной жизни.

В то же время личность сбежавшего преступника установить не так и легко - если сбежавший обвиняется в совершении или попытке совершения тяжкого преступления, то здоровье и жизнь жителей могут действительно оказаться под угрозой, и использование плана "Перехват" оправданно.

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