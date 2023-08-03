В августе на одну ночь закроют движение по мосту Рижской ГЭС

С 20 часов 23 августа до 8 часов 24 августа кратковременно будет закрыто движение на участке мостка Рижской ГЭС от Саласпилсского ротационного кольца до Даугмальского ротационного кольца для проведения работ по реконструкции, сообщает агентство LETA.
Участникам движения для объезда нужно использовать Южный мост и мост Кегумской ГЭС.
Жителям острова Долес и острова Зирнес доступ будет обеспечен в ходе согласования движения с регулировщиками движения.
Кроме того, предприятие Latvenergo сообщает, что в рамках реализации проекта "Замена основного оборудования на Рижской ГЭС" с 27 мая по 31 октября на мосту Рижской ГЭС введено сужение проезжей части и ограничение скорости до 30 километров в час.
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