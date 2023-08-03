В августе на одну ночь закроют движение по мосту Рижской ГЭС

Участникам движения для объезда нужно использовать Южный мост и мост Кегумской ГЭС.

Жителям острова Долес и острова Зирнес доступ будет обеспечен в ходе согласования движения с регулировщиками движения.

Кроме того, предприятие Latvenergo сообщает, что в рамках реализации проекта "Замена основного оборудования на Рижской ГЭС" с 27 мая по 31 октября на мосту Рижской ГЭС введено сужение проезжей части и ограничение скорости до 30 километров в час.