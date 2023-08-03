В первом полугодии 135 заключенных оценивались как лица, склонные к побегу

В прошлом году 134 заключенных получили оценку как лица, склонные к побегу, а годом ранее - 136.

Такой статус заключенных определяется на основании различных аспектов - характера и личности заключенного, совершенного уголовного преступления, предыдущего криминального опыта, поведения и другой информации, доступной IeVP или другим правоохранительным органам.

Как сообщалось, 23 июля побег из Рижской центральной тюрьмы совершил подозреваемый в покушении на убийство Марис Ковалев 1993 года рождения, который через нескольких часов был задержан в Саркандаугаве. В настоящее время Ковалев находится в тюремной больнице в Олайне, так как при побеге повредил ногу.

По факту побега заключенного начат уголовный процесс, а обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе служебной проверки.