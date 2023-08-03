Президент Литвы: Вильнюс, Рига и Варшава должны быть готовы к закрытию границ с Беларусью

"Эта ситуация удобна для организации провокаций как на польско-белорусской, так и на литовско-белорусской границе", - добавил президент.

Позже в разговоре с литовскими журналистами Науседа отметил, что количество наемников "Вагнера" ​​в Беларуси не является окончательны, и в будущем оно может дойти до 10 тысяч.

"Понятно, что количество боевиков "Вагнера" в Беларуси не конечное, что есть планы развернуть до 10 тысяч вагнеровцев. Сейчас, скорее всего, процесс завершен только наполовину. Это серьезная сила", - подчеркнул Науседа.

По словам Моравецкого, Россия проверяет реакцию Польши и ее союзников с помощью наемников "Вагнера".

"Группировка "Вагнер" особенно опасна. Подразделения группировки перебрасываются на восточный фланг НАТО с целью его дестабилизации. Это реальные угрозы, которые подтверждают наши союзники", - заявил премьер-министр Польши.

По его словам, президент России Владимир Путин хочет "создать хаос" и тем самым дестабилизировать ситуацию в Польше и Литве.

"Члены группировки "Вагнер" могут быть использованы для выталкивания нелегальных мигрантов с территории Беларуси в Польшу (...). Они могут маскироваться, чтобы проникнуть на территорию Польши и других стран на восточном фланге под видом нелегальных мигрантов", - перечислил Моравецкий потенциальные угрозы.