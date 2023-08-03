Президент Литвы Гитанас Науседа, находящийся с визитом в Польше, заявил, что Вильнюс, Варшава и Рига должны быть готовы вместе закрыть границу с Беларусью, если ситуация с безопасностью ухудшится из-за наемников "Вагнера".
Президент Литвы: Вильнюс, Рига и Варшава должны быть готовы к закрытию границ с Беларусью
"Мы должны работать вместе, должны не только принимать меры в национальном масштабе, но у нас должны быть очень четкие алгоритмы, что мы будем делать, если ситуация еще больше осложнится, в том числе в случае возможного закрытия границ с Беларусью", - заявил Науседа журналистам.
"Но это должно быть сделано скоординировано между Польшей, Литвой и Латвией", - добавил он после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Сувалкском крае.
Науседа и премьер-министр Польши заявили в четверг, что в настоящее время в Беларуси находится около 4 тысяч наемников "Вагнера", они подошли близко к территории Литвы и Польши.
Науседа утверждает, что упомянул возможность закрытия границы как крайний вариант.
"Если мы увидим, что у нашей границы преднамеренно начинают сосредотачиваться подразделения вагнеровцев, начнутся различные гибридные атаки в сторону нашей границы, без сомнения, это один из вариантов", - отметил президент.
Он также добавил, что появление в Беларуси наемников ЧВК "Вагнер" - одна из форм нагнетания напряженности.
"Мы видим, что Беларусь продолжает реализовывать, и совершенно очевидно, что полностью выполнит план по размещению тактического ядерного оружия на своей территории. Беларусь продолжает использовать агрессивную риторику в отношении своих соседей и открыла второй реактор Белорусской АЭС", - сказал Науседа.
По словам президента, Минск по-прежнему разрешает "свободно распоряжаться своей территорией армии Российской Федерации, которая может оттуда планировать и выполнять свои действия против Украины".
"После комплексной оценки всего этого становится очевидным, что Беларусь предпринимает сознательные усилия по дестабилизации ситуации на границах Беларуси и НАТО", - подытожил Науседа.
Литовский лидер также заявил, что, несмотря на планируемое вступление Швеции в НАТО, так называемый Сувалкский коридор остается объектом провокаций со стороны России и Беларуси.
"Некоторые утверждают, что достигнутая на саммите НАТО договоренность о будущем членстве Швеции меняет геополитическую ситуацию, а стратегическое значение Сувалкского коридора снижается. Я на самом деле не согласен с этой точкой зрения и считаю, что Сувалкский коридор остается возможной целью провокаций как со стороны России, так и со стороны Беларуси", - отметил Науседа.
Литва и Польша: в Беларуси сейчас находится около 4 тысяч наемников ЧВК "Вагнер"
Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий утверждают, что в Беларуси сейчас находится около 4 тысяч наемников ЧВК "Вагнер", они размещены рядом с территорией Литвы и Польши.
"По нашим данным, наемников около 4 тысяч. (...) Возможно, несколько больше", - заявил в четверг журналистам премьер Польши. Об этом он говорил на встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой, которая прошла в Сувалкском крае.
"Мы сравнили данные, которые у нас есть, и можем констатировать тот факт, что они очень похожи. Количество боевиков "Вагнера", дислоцированных на территории Беларуси, превышает 4 тысячи или близко к этому, и часть боевиков подошла вплотную к нашей границе, заняв позиции в Гродненской области", - заявил Науседа.
"Эта ситуация удобна для организации провокаций как на польско-белорусской, так и на литовско-белорусской границе", - добавил президент.
Позже в разговоре с литовскими журналистами Науседа отметил, что количество наемников "Вагнера" в Беларуси не является окончательны, и в будущем оно может дойти до 10 тысяч.
"Понятно, что количество боевиков "Вагнера" в Беларуси не конечное, что есть планы развернуть до 10 тысяч вагнеровцев. Сейчас, скорее всего, процесс завершен только наполовину. Это серьезная сила", - подчеркнул Науседа.
По словам Моравецкого, Россия проверяет реакцию Польши и ее союзников с помощью наемников "Вагнера".
"Группировка "Вагнер" особенно опасна. Подразделения группировки перебрасываются на восточный фланг НАТО с целью его дестабилизации. Это реальные угрозы, которые подтверждают наши союзники", - заявил премьер-министр Польши.
По его словам, президент России Владимир Путин хочет "создать хаос" и тем самым дестабилизировать ситуацию в Польше и Литве.
"Члены группировки "Вагнер" могут быть использованы для выталкивания нелегальных мигрантов с территории Беларуси в Польшу (...). Они могут маскироваться, чтобы проникнуть на территорию Польши и других стран на восточном фланге под видом нелегальных мигрантов", - перечислил Моравецкий потенциальные угрозы.
"Мы можем по-разному оценивать намерения вагнеровцев в Беларуси, но абсолютно очевидно одно: слишком велик был бы соблазн и для Владимира Путина, и для Александра Лукашенко не воспользоваться их присутствием в непосредственной близости для возможных провокаций", - отметил президент Литвы.
В минувшие выходные премьер-министр Польши заявил, что к Сувалкскому коридору подошли более 100 наемников. По его словам, ситуация становится еще более опасной из-за присутствия "Вагнера" в Беларуси. Министерство обороны Польши также сообщило, что во вторник два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши у восточной границы.
На этой неделе Науседа заявил, что нахождение "Вагнера" вблизи литовской границы создает у наемников слишком сильный соблазн "использовать свое присутствие для различных провокаций".
Польские официальные лица намекнули на возможность полного закрытия границы с Беларусью.
Сувалкский коридор - участок границы между Литвой и Польшей шириной около 100 км, который граничит с Калининградской областью с запада и Беларусью с востока.
В случае войны его захват закрыл бы сухопутный путь в страны Балтии для союзников по НАТО, поэтому защита этой территории является одним из самых актуальных вопросов.
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