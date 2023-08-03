Украина успешно наступает на Мелитополь и Бердянск

Вооруженные Силы Украины продолжают наступление в направлении Мелитополя и Бердянска, за неделю освобождены новые территории. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Кроме того, с начала наступления на южном направлении украинская армия освободила более 192 кв км территории.

"В зоне нашей ответственности ведется наступательная операция в направлении Бердянска и Мелитополя. Продолжаются ожесточенные бои, противник постоянно пытается атаковать в районе Авдеевки, за сутки проведено 14 обстрелов.

Имеем определенные успехи в наступлении, наши силы уверенно продвигаются вперед", - заявил заместитель командующего группировки Таврия Сергей Кузьмин.

Отвечая на вопрос, как уничтожение складов с боеприпасами повлияет на операции российской армии, Кузьмин сказал, что это, конечно, затруднит снабжение российских частей вооружением и военной техникой.

Он добавил, что у россиян не хватает боеприпасов, поэтому противник пытается перебросить свои ресурсы с других направлений, в том числе из Крыма. В то же время разрушение железнодорожного моста и повреждение автомобильной эстакады значительно усложнили эту задачу противнику.

Кузьмин также заявил, что украинские военные постоянно пытаются разминировать территории, но для проведения этих работ не хватает соответствующей техники. Он добавил, что российские войска постоянно пополняют свои резервы на Таврическом направлении.

"На нашем направлении около 150 тысяч россиян, есть несколько армий - это 35, 36, 5, 58 общевойсковые армии. Их очень много еще", - подчеркнул Кузьмин. Он также указал, что ВСУ не хватает авиации, средств ПВО.

Однако, по словам Кузьмина, каждый день противник теряет много бойцов. "Потери у них значительные, фактически противник ежедневно теряет две-три роты в нашем направлении", - сказал Кузьмин.

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