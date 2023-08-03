В Литве беременная впала в кому из-за отравления, младенец не выжил

В понедельник, 31 июля, 39-летняя беременная женщина была доставлена из своего дома в Мажейкяйском районе в больницу Каунаса. Причиной госпитализации стало отравление, сообщает литовская полиция.

Так как состояние женщины было критическим, врачи приняли решение провести кесарево сечение, но младенец не выжил.

Полиция начала расследование.