В Литве беременная впала в кому из-за отравления, младенец не выжил

В Мажейкяйском районе Литвы беременная женщина отравилась лекарствами и впала в кому, в результате чего младенец умер, сообщает литовский портал 15min.lt.
В понедельник, 31 июля, 39-летняя беременная женщина была доставлена из своего дома в Мажейкяйском районе в больницу Каунаса. Причиной госпитализации стало отравление, сообщает литовская полиция.
Так как состояние женщины было критическим, врачи приняли решение провести кесарево сечение, но младенец не выжил.
Полиция начала расследование.
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