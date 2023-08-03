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В Литве беременная впала в кому из-за отравления, младенец не выжил

rus.tvnet.lv
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Беременная
Беременная Фото: Ieva Čīka/LETA

В Мажейкяйском районе Литвы беременная женщина отравилась лекарствами и впала в кому, в результате чего младенец умер, сообщает литовский портал 15min.lt.

В понедельник, 31 июля, 39-летняя беременная женщина была доставлена из своего дома в Мажейкяйском районе в больницу Каунаса. Причиной госпитализации стало отравление, сообщает литовская полиция.

Так как состояние женщины было критическим, врачи приняли решение провести кесарево сечение, но младенец не выжил.

Полиция начала расследование.

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