"Думаю, его политическая карьера завершена": Кучинскис о скандале со Знотиньшем

Ранее Знотиньш заявил в соцсетях, что его "душили соседи русского происхождения", а ссора разгорелась якобы из-за того, что соседи говорили по-русски. Но после появления видео с инцидентом, он покинул партию, извинился, а полиция начала проверку.

Напомним, 30 июля бывший депутат Сейма от партии "Консервативные" и бывший парламентский секретарь министерства образования и науки Рейнис Знотиньш распространил скандальный пост в Twitter: "Я настоял на том, что в Латвии надо говорить по-латышски, а мои соседи русского происхождения начали душить меня в подъезде. Впервые в жизни я оказался в ситуации, когда мне было нечем дышать. Пришла Госполиция они сказали, что я виноват в том, что спровоцировал русских".

Накануне появилось видео. Соседи Знотиньша запечатлели конфликт с бывшим депутатом, которому не понравилось, что они говорят по-русски на лестничной клетке. Бывший депутат, похоже, был в нетрезвом состоянии.

Поскольку Знотиньш на видео упомянул министра внутренних дел, Rus.LSM связался с Марисом Кучинским и попросил прокомментировать, знаком ли министр с бывшим депутатом.

"Очень поверхностно, только как коллегу из прошлого созыва Сейма. Политик таким не может быть.

Поэтому я думаю, что на этом политическая карьера г-на Знотиньша де факто закончена. Больше он туда скорее всего не вернется, и это заслуженно", - ответил министр.

Партия "Консервативные" сообщила что Знотиньш взял на себя политическую ответственность, и он больше не член партии.

Сам Рейнис Знотиньш позже написал: "Я могу прокомментировать, что приношу извинения людям, которых я обидел, и сожалею о своих действиях. К сожалению, в данный момент я не могу дать больше комментариев".