Латвия - в лидерах по смертности

На изменение численности населения любой страны, города или региона влияют две составляющие: естественный прирост и сальдо миграции (число выезжающих минус число въезжающих).

Сокращение численности населения Латвии происходит на протяжении почти 35 лет. И сальдо миграции, и естественный прирост населения все это время были отрицательными, что привело к постоянному сокращению населения.

Исторического минимума - 1,869 млн жителей - Латвия достигла 1 марта 2022 года.

Затем, с некоторыми колебаниями, население начало расти, и 1 мая этого года в стране проживало уже 1,885 млн человек.

Однако прирост произошел за счет украинских беженцев, а естественный прирост населения по-прежнему отрицательный.

По данным Центрального статистического управления, в 2022 году в Латвии на 1000 жителей было 16,4 умерших и 8,5 новорожденных, а сальдо миграции на 1000 жителей составило минус 7,9.