Дело о ложных медицинских диагнозах: KNAB задержал несколько человек

В бюро поступила информация о том, что медицинский работник мог несколько раз ставить пациентам ложные диагнозы в обмен на незаконную выгоду, сообщили агентству LETA в KNAB .

В целях проверки уголовно-процессуальными методами информации, имеющейся в распоряжении бюро, 13 июня в KNAB был начат уголовный процесс о получении неправомерной выгоды, если это сделал сотрудник государственного учреждения или учреждения самоуправления, не являющийся государственным должностным лицом.

2 августа KNAB провело уголовно-процессуальные действия на нескольких объектах и задержало пять человек. Всего правом на защиту в уголовном процессе обладают шесть человек.

По предложению KNAB Рижский городской суд применил к одному лицу более строгую меру пресечения - помещение под стражу.

Более подробной информации в KNAB не предоставили.