Дело о ложных медицинских диагнозах: KNAB задержал несколько человек

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало несколько человек в рамках уголовного процесса за неоднократную постановку ложных медицинских диагнозов в обмен на льготы.
В бюро поступила информация о том, что медицинский работник мог несколько раз ставить пациентам ложные диагнозы в обмен на незаконную выгоду, сообщили агентству LETA в KNAB .
В целях проверки уголовно-процессуальными методами информации, имеющейся в распоряжении бюро, 13 июня в KNAB был начат уголовный процесс о получении неправомерной выгоды, если это сделал сотрудник государственного учреждения или учреждения самоуправления, не являющийся государственным должностным лицом.
2 августа KNAB провело уголовно-процессуальные действия на нескольких объектах и задержало пять человек. Всего правом на защиту в уголовном процессе обладают шесть человек.
По предложению KNAB Рижский городской суд применил к одному лицу более строгую меру пресечения - помещение под стражу.
Более подробной информации в KNAB не предоставили.
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