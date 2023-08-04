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Дело о ложных медицинских диагнозах: KNAB задержал несколько человек

rus.tvnet.lv/LETA
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Логотип KNAB. Иллюстративное фото
Логотип KNAB. Иллюстративное фото Фото: LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало несколько человек в рамках уголовного процесса за неоднократную постановку ложных медицинских диагнозов в обмен на льготы.

В бюро поступила информация о том, что медицинский работник мог несколько раз ставить пациентам ложные диагнозы в обмен на незаконную выгоду, сообщили агентству LETA в KNAB .

В целях проверки уголовно-процессуальными методами информации, имеющейся в распоряжении бюро, 13 июня в KNAB был начат уголовный процесс о получении неправомерной выгоды, если это сделал сотрудник государственного учреждения или учреждения самоуправления, не являющийся государственным должностным лицом.

2 августа KNAB провело уголовно-процессуальные действия на нескольких объектах и задержало пять человек. Всего правом на защиту в уголовном процессе обладают шесть человек.

По предложению KNAB Рижский городской суд применил к одному лицу более строгую меру пресечения - помещение под стражу.

Более подробной информации в KNAB не предоставили.

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