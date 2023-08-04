Литва готовится закрыть два пункта пропуска на границе с Беларусью

"В ближайшее время будет принято решение о закрытии двух пунктов пограничного контроля. Если сегодня у Польши один пункт пограничного контроля, то у нас их шесть.

Одной из превентивных мер будет сокращение количества пунктов пограничного контроля с шести до четырех", - сказал Абрамавичюс.

Общественное радио в пятницу добавило, что Литва рассматривает вопрос о закрытии пограничных пунктов в Шумске и Тверячюсе.

Решение о закрытии пунктов пропуска примет правительство Литвы.

Заместитель командующего Службой охраны госграницы Литвы Саулюс Некрашявичюс заявил агентству BNS в пятницу, что закрытие некоторых пограничных пунктов с Беларусью может снизить риски.

"Если мы уменьшим количество проезжающих, мы уже уменьшим риски", - пояснил он.

"Не все автомобили проезжают через контрольно-пропускные пункты в Шумске и Тверячюсе, это связано с дорогами, инфраструктурой и возможностями соседней страны. Поэтому давно решено, что не все автомобили будет проезжать через эти пункты", - сказал Некрашявичюс.

Он также отметил, что грузовые автомобили не проезжают через пограничный переход в Тверячюсе, а через пункт в Шумске проезжают автомобили весом только до 3,5 тонны.

По его словам, при рассмотрении вопроса о закрытии пунктов пропуска должны учитываться не только национальные, но и региональные решения.

"Наши соседи в Польше постепенно закрыли свои пункты пропуска [с Беларусью], и в настоящее время у них есть всего один международный автомобильный пункт пропуска и три или четыре железнодорожных пункта пропуска. Поэтому нам нужно участвовать в региональном решении совместными мерами", - сказал Некрашявичюс.