Фото ⟩ Summer Sound 2023 стартовал! Первые посетители уже на фестивале

На фестивале Summer Sound на сцену выйдут DJ и продюсерское объединение Meduza из Италии, короли электронной танцевальной музыки, диджеи и продюсеры Felix Jaehn и Alle Farben из Германии. Самый громкий латвийский хип-хоп-музыкант Gustavo также вернется. Кроме того, в фестивале примут участие легендарная эстонская инди-рок-группа Ewert And The Two Dragons, украинская сенсация Kalush Orchestra и целое созвездие звезд отечественной эстрады: Skyforger, Singapore Satin, Ozols, Zelgis, Būū, Rolands Če, Labvēlīgais Tips, Sudden Lights, Pienvedēja Piedzīvojumi, Dzelzs Vilks, Prusax, Wiesulis, Mauku Sencis, Grandmasters Neons, Pirmais Kurss, Gapoljeri, Fēlikss Ķiģelis, Lapsene, Čipsis un Dullais, Nikotīņi, Indygo, Finķis & Pragaii, Zari.