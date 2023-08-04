Эксклюзив TVNET ⟩ Интервью с Kalush Orchestra: "Не прекращайте жертвовать и молиться за Украину!"

На фестивале Summer Sound 2023 в Лиепае выступила украинская группа Kalush Orchestra. Перед выступлением у TVNET была эксклюзивная возможность задать вопросы победителям "Евровидения-2022" об их музыкальном пути, о том, как война в Украине повлияла на их работу, и узнать планы на будущее.
Галерея: Выступление украинской группы Kalush Orchestra на фестивале Summer Sound 2023
- Как возникла идея создания Kalush Orchestra как фолк-хип-хоп-группы? Как вы уравновешиваете и объединяете эти разные музыкальные направления, чтобы создать такое звучание?
- Kalush Orchestra создан в 2021 году как коллектив из шести музыкантов. Это был еще и особый переломный момент, ведь первый проект Kalush стартовал в 2019 году - специально для "Евровидения" 2022 года. Нас вдохновляет украинский фольклор - он отражает наследие многих поколений.
Мы сочетаем то, что было у наших предков, и то, что нравится молодежи сегодня.
- Вам удалось познакомить мировую аудиторию с украинской музыкой. Насколько важно для вас сохранять и продвигать культурное наследие своей страны через музыку?
- Вы знаете, это наша работа.
Мы искренне надеемся, что скоро еще больше людей узнают об Украине - стране, которая не только сильна, но и обладает прекрасной культурой и создает популярную сегодня музыку. И эта музыка тоже украинская.
- Как война в Украине повлияла на вашу музыку и творческий процесс?
- Мы работаем усерднее и создаем много нового контента. Мы побывали в нескольких концертных турах за границей, продолжая собирать средства в помощь Украине.
Например, в 2022 году мы собрали 60 миллионов гривен (примерно 1,6 миллиона евро) и продолжаем регулярно собирать средства на наших концертах.
Сейчас мы запустили благотворительную акцию на оборудование для очистки воды для одной из больниц в Херсоне.
- Пожалуйста, познакомьте наших читателей с городом Калуш. Что конкретно его характеризует? Как война повлияла на общины в Калуше и прилегающих районах?
- Калуш - город, расположенный у подножия Карпат на западе Украины. Это не туристический город, но здесь тоже есть на что посмотреть. В западном регионе нашей страны наблюдается значительный миграционный поток, так как считается, что там, в том числе в Калуше, безопаснее.
С начала войны наша команда делала все возможное, чтобы помочь нашей стране: собирала средства на благотворительность, работала волонтерами и так далее.
- Чего ваши поклонники могут ожидать от Kalush Orchestra в будущем?
- У нас был очень насыщенный концертный год, но мы работаем над новым материалом. Кроме того, осенью мы начнем концертный тур Kalush Orchestra по Украине, затем вернемся в Европу и в третий раз поедем в Северную Америку.
- Как началось ваше сотрудничество с хип-хоп-лейблом Def Jam Recordings? Как они нашли вас?
- Мы отправили несколько наших песен в отдел A&R Def Jam, и они им понравились.
Кстати, это первый случай в истории украинского хип-хопа, когда украинский артист подписывает контракт с Def Jam.
Мы уверены, что это было правильное решение и логичный шаг.
- Вы даете много концертов - и в Европе, и в США. Какой из ваших предыдущих концертов вам запомнился больше всего?
- Это было выступление Kalush Orchestra в Великобритании, один из крупнейших фестивалей в Европе - Glastonbury, а также один из самых больших и авторитетных фестивалей в Америке SXSW в Остине, штат Техас. Это неописуемый уровень для украинских артистов.
- Что вы делаете, когда возвращаетесь на родину - есть ли у вас какие-то особые традиции, как вы пытаетесь вернуть свою энергию, что, очевидно, является сложной задачей, учитывая контекст?
- У нас есть традиция - каждый раз, когда мы возвращаемся в Украину, каждый участник группы едет в свой родной город, чтобы встретиться со своей семьей. Такие встречи ободряют и восстанавливают энергию.
- С вашей точки зрения, вы заметили, что энтузиазм помогать Украине немного уменьшился? Если да, то как вы думаете, в чем могут быть причины этого?
- Вы совершенно правы, энтузиазм поубавился. Каждый раз на наших концертах за границей мы пытаемся напомнить нашей публике, что война все еще продолжается, и поэтому Украина нуждается в поддержке.
Поэтому, пожалуйста, не прекращайте жертвовать и молиться за Украину!
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