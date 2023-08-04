Эксклюзив TVNET ⟩ Интервью с Kalush Orchestra: "Не прекращайте жертвовать и молиться за Украину!"

Кстати, это первый случай в истории украинского хип-хопа, когда украинский артист подписывает контракт с Def Jam.

Мы уверены, что это было правильное решение и логичный шаг.

- Вы даете много концертов - и в Европе, и в США. Какой из ваших предыдущих концертов вам запомнился больше всего?

- Это было выступление Kalush Orchestra в Великобритании, один из крупнейших фестивалей в Европе - Glastonbury, а также один из самых больших и авторитетных фестивалей в Америке SXSW в Остине, штат Техас. Это неописуемый уровень для украинских артистов.

- Что вы делаете, когда возвращаетесь на родину - есть ли у вас какие-то особые традиции, как вы пытаетесь вернуть свою энергию, что, очевидно, является сложной задачей, учитывая контекст?

- У нас есть традиция - каждый раз, когда мы возвращаемся в Украину, каждый участник группы едет в свой родной город, чтобы встретиться со своей семьей. Такие встречи ободряют и восстанавливают энергию.

- С вашей точки зрения, вы заметили, что энтузиазм помогать Украине немного уменьшился? Если да, то как вы думаете, в чем могут быть причины этого?

- Вы совершенно правы, энтузиазм поубавился. Каждый раз на наших концертах за границей мы пытаемся напомнить нашей публике, что война все еще продолжается, и поэтому Украина нуждается в поддержке.

Поэтому, пожалуйста, не прекращайте жертвовать и молиться за Украину!