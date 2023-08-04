Мурниеце: жители должны чаще видеть армию, это укрепит чувство безопасности

Сегодня, 4 августа, завершаются военные учения Nameja vairogs, которые проводились со 2 августа в нескольких краях Видземе и Латгале с целью отработки взаимодействия и совместимости Национальных вооруженных сил и частей союзников, чтобы подготовиться к комплексным учениям по государственной обороне Namejs 2023, которые состоятся осенью.

Учения Nameja vairogs прошли успешно. В первые дни учений наблюдался повышенный интерес жителей регионов к передвижению солдат и боевой техники.

В военных учениях приняли участие латвийские солдаты и земессарги и военнослужащие стран-союзников, которые тренировали способность к выполнению задач в различных условиях в любой точке Латвии.

В свою очередь, организованные Национальными вооруженными силами комплексные учения по государственной обороне Namejs 2023 пройдут по всей Латвии с 5 сентября по 2 октября.

В учениях Namejs 2023 вместе с латвийскими солдатами и земессаргами и военнослужащими вооруженных сил союзников примут участие государственные и муниципальные учреждения, а также представители компаний и организаций частного сектора