Снятую с Дома Москвы надпись собираются восстановить

Новый руководитель "Дома Москвы" Светлана Зайцева в эфире Латвийского телевидения назвала неправильным решение своего предшественника убрать надпись "Дом Москвы" и сообщила, что планирует восстановить ее в ближайшее время.

Решение об удалении надписи принял глава представительства Московского центра международного сотрудничества Эдуард Цеховал, который таким образом хотел выразить протест против войны России в Украине.

"Это мое единоличное решение, которое я принял без согласования с владельцем здания - правительством Москвы", - уточнил он.

В то же время Цеховал подал заявление об уходе и больше не работает в "Доме Москвы".

Как сообщалось, на этой неделе в Риге убрали надпись "Дом Москвы" с фасада дома по улице Марияс, 7, отмечает агентство LETA.

Рижская дума пояснила, что здание является частной собственностью и не обязана согласовывать с самоуправлением такие действия, как снятие надписи с фасада.