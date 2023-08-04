Снятую с Дома Москвы надпись собираются восстановить

Новое руководство "Дома Москвы" в Риге планирует восстановить снятую со здания надпись, сообщила в пятницу, 4 августа, программа Panorāma.
Новый руководитель "Дома Москвы" Светлана Зайцева в эфире Латвийского телевидения назвала неправильным решение своего предшественника убрать надпись "Дом Москвы" и сообщила, что планирует восстановить ее в ближайшее время.
Решение об удалении надписи принял глава представительства Московского центра международного сотрудничества Эдуард Цеховал, который таким образом хотел выразить протест против войны России в Украине.
"Это мое единоличное решение, которое я принял без согласования с владельцем здания - правительством Москвы", - уточнил он.
В то же время Цеховал подал заявление об уходе и больше не работает в "Доме Москвы".
Как сообщалось, на этой неделе в Риге убрали надпись "Дом Москвы" с фасада дома по улице Марияс, 7, отмечает агентство LETA.
Рижская дума пояснила, что здание является частной собственностью и не обязана согласовывать с самоуправлением такие действия, как снятие надписи с фасада.
По этому адресу до сих пор зарегистрировано более десяти организаций и компаний, среди них, например, Федерация российского бильярда, Русское общество в Латвии, Ассоциация объединений латышских меньшинств Sadraudzība, представительство Московского городского государственного унитарного предприятия "Московский центр международного сотрудничества", SIA Pagors, принадлежащее депутату Елгавской городской думы Андрею Пагорсу (LKS), задержанному весной в Риге во время чествования легионеров, и другие.
Среди компаний, зарегистрированных по адресу улица Марияс, 7, также Московский культурно-деловой центр "Дом Москвы". По данным Firmas.lv, на 11 июля этого года у упомянутого предприятия была налоговая задолженность в размере 13 519 евро.
Против Московского культурно-делового центра "Дом Москвы" были также направлены санкции, поскольку его фактическим контролером является президент России Владимир Путин.
Данные в Земельной книге показывают, что дом по улице Марияс, 7, до сих пор принадлежит Департаменту имущества города Москвы, более того, это имущество было запрещено отчуждать и обременять иными вещными или обязательственными правами весной прошлого года, после начала войны в Украине.
По данным архива агентства LETA, Дом Москвы был открыт в столице Латвии в конце мая 2004 года. В честь его открытия прошли Дни Москвы и Ригу посетил тогдашний мэр российской столицы Юрий Лужков. В мероприятиях принял участие и тогдашний председатель Рижской думы Гундарс Боярс.
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