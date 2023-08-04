Буквы сняли, но деятельность продолжается. Что сейчас в бывшем Доме Москвы?

В Риге со здания на улице Марияс, 7, демонтировали надписи "Maskavas nams/Дом Москвы", при этом здание продолжает функционировать. В нем до сих пор зарегистрированы десятки организаций и компаний.
Надписи демонтировали
На главном входе в здание со стороны улицы Алфреда Калниня долгие годы была надпись "Maskavas nams/Дом Москвы" позолоченными буквами на латышском и русском языках, а также герб Москвы. 2 августа жители города заметили, что надписи убрали с фасада здания.
Ранее уже бывший глава представительства Московского центра международного сотрудничества Эдуард Цеховал рассказал порталу Freecity.lv, что убрать буквы со здания было его решением.
"Это мое единоличное решение, которое я принял без согласования с владельцем здания - правительством Москвы. В условиях эскалации военных действий России в Украине, провокаций на литовско-белорусской и белорусско-польской границах, а также на фоне различных протестных акций в Вильнюсе и Таллинне я считаю невозможным существование названия "Дом Москвы" в центре Риги, - заявил он.
Он напомнил, что выступает "категорически против бессмысленной и разрушительной войны, которую ведет Россия в Украине".
"Я беру на себя полную ответственность за свое решение и за его последствия для себя лично", - добавил Эдуард Цеховал.
После демонтажа надписи Цеховал сообщил передаче "Подробности" на Rus.LSM, что здание продолжает свою работу: "Здание не закрыто, оно функционирует в полной мере. Там работает в основном детское направление. Работает танцевальный коллектив, детская балетная студия, детская школа обучения на музыкальных инструментах, киноконцертный зал, […] там проходят спектакли. Вот недавно молодежный театр сделал постановку по Чуковскому "У меня зазвонил телефон" - с огромным успехом прошли эти спектакли. До весны были. Сейчас начнутся опять. Так что нет, это не закрытое учреждение".
Также он сообщил Rus.LSM, что после 3 августа он больше не является главой представительства Московского центра международного сотрудничества. С ним расторгли контракт.
В Рижской думе агентство LETA выяснило, что здание является частной собственностью и ему не нужно согласовывать с самоуправлением такие действия, как снятие надписи с фасада.
Зарегистрировано более десяти организаций и компаний
По этому адресу до сих пор зарегистрировано более десяти организаций и компаний, среди них, например, "Федерация российского бильярда", "Русское общество в Латвии", "Ассоциация объединений латышских меньшинств Sadraudzība", представительство Московского городского государственного унитарного предприятия "Московский центр международного сотрудничества", SIA Pagors, принадлежащая депутату Елгавской городской думы Андрею Пагорсу (LKS), задержанному весной в Риге во время поминания легионеров, и другие.
Среди компаний, зарегистрированных по адресу улица Марияс, 7, также "Московский культурно-деловой центр-Московский дом". По данным Firmas.lv, на 11 июля этого года у упомянутого предприятия была налоговая задолженность в размере 13 519 евро.
Санкции были также направлены против "Московского культурно-делового центра-Московского дома", поскольку его фактическим контролером является президент России Владимир Путин.
Данные в Земельной книге показывают, что дом по улице Марияс, 7, до сих пор принадлежит Департаменту имущества города Москвы, более того, это имущество было запрещено отчуждать и обременять иными вещными или обязательственными правами весной прошлого года, после начала войны в Украине.
По данным архива агентства LETA, Дом Москвы был открыт в столице Латвии в конце мая 2004 года. В честь его открытия прошли Дни Москвы и Ригу посетил тогдашний мэр российской столицы Юрий Лужков. В мероприятиях принял участие и тогдашний председатель Рижской думы Гундарс Боярс.
После вторжения России в Украину Министерство юстиции Латвии приняло решение заморозить активы Дома Москвы. Позже были предложения от некоторых политиков национализировать имущество, но эти планы не были реализованы.
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