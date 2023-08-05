Не пропусти! ⟩ Сегодня в Плявниеках, Пурвциемсе и Зиепниеккалнсе пройдут Праздники микрорайонов

В 20:30 певец Igo закроют концертную программу своими лучшими песнями.

Кроме того, весь день будут работать творческие мастерские, карусели и другие развлечения для детей и взрослых.

Полную программу можно будет посмотреть по ссылке.

Праздник микрорайона Зиепниеккалнс

Место: Рижская 95-й средняя школа;

Начало: 12:00.

Праздник пройдет во дворе и на территории Рижской 95-й средней школы. На территории мероприятия будет работать кафе.

Организаторы приглашают посетить палатку Центра жителей микрорайона Риги, где можно будет обсудить текущие вопросы с координаторами микрорайона.

12:00 - 20:00 - Рынок местных ремесленников;

12:00 - 20:00 - Творческие мастерские и концерты, выступления в стиле хип-хоп и капоэйра, выступления уличных гимнасток, концертные программы духового оркестра на крыше школы, индивидуальные программы молодых артистов.

12:00 - 12:30 - Выступления гимнастов;

13:00 - 13:30 - Демонстрации капоэйры;

14.00 - 15:00 - Мастер-класс по капоэйре;

15:00 - 15:30 - "Баттлы" по капоэйре;

15:45 - 16:15 - Демонстрация хип-хопа;

16:30 - 17:30 - Мастер-класс по хип-хопу;

17:30 - 18:00 - Хип-хоп танцевальные "баттлы".

Кульминацией праздника станет выступление групп Laiku pa laikam в 20:30, а в 22:00 выступит группа Oranžās brīvdienas.

Полную программу можно будет посмотреть по ссылке.