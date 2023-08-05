Не пропусти! ⟩ Сегодня в Плявниеках, Пурвциемсе и Зиепниеккалнсе пройдут Праздники микрорайонов

В эту субботу, 5 августа, праздники пройдут сразу в трех районах столицы - Плявниеках, Пурвциемсе и Зиепниеккалнсе. Прекрасная возможность встретиться с друзьями и познакомиться с соседями, отличный день, чтобы приятно провести время с семьей.
Праздник микрорайонов Плявниеки и Пурвциемс
- Место: в парке Дрейлинькалнс;
- Начало: 12:00.
В парке Дрейлинькалнс можно послушать концерты известных музыкантов Ducele и Igo, попеть и потанцевать, принять участие в мероприятиях в течение дня - покрутиться на карусели, поучаствовать в творческих и образовательных мастер-классах, принять участие в художественной пленэре.
Организаторы приглашают посетить палатку Центра жителей микрорайона Риги, где можно будет обсудить текущие вопросы с координаторами микрорайона.
Кульминацией праздника будет выступление музыканта Igo.
На праздник приглашаются жители всех районов Риги.
Программа мероприятий
12:10 - 13:00 - Выступит группа Ducele;
13:10 - 13:50 - Выступит группа Nova. Она отличается тем, что играет свою авторскую музыку;
14:00 - 14:50 - Урок фольклора;
15:00 - 16:30 - Поющие артисты латвийских театров;
16:30 - 17:00 - Показательные выступления кинологического центра;
17:00 - 17:45 - Royal Foxes. Классический рок-н-ролл с глубокими корнями в музыке 50-х и 60-х годов. В состав группы входят музыканты с опытом работы в самых разных жанрах - от блюза и джаза до тяжелой музыки, но всех их объединяет одно - любовь к музыке середины прошлого века.
18:00 - 18:50 - Передвижной кукольный театр "Maska"
19:00 - 19:45 - Квартет музыкальных скульптур/современная пантомима "Живые скульптуры".
В 20:30 певец Igo закроют концертную программу своими лучшими песнями.
Кроме того, весь день будут работать творческие мастерские, карусели и другие развлечения для детей и взрослых.
Полную программу можно будет посмотреть по ссылке.
Праздник микрорайона Зиепниеккалнс
- Место: Рижская 95-й средняя школа;
- Начало: 12:00.
Праздник пройдет во дворе и на территории Рижской 95-й средней школы. На территории мероприятия будет работать кафе.
Организаторы приглашают посетить палатку Центра жителей микрорайона Риги, где можно будет обсудить текущие вопросы с координаторами микрорайона.
12:00 - 20:00 - Рынок местных ремесленников;
12:00 - 20:00 - Творческие мастерские и концерты, выступления в стиле хип-хоп и капоэйра, выступления уличных гимнасток, концертные программы духового оркестра на крыше школы, индивидуальные программы молодых артистов.
12:00 - 12:30 - Выступления гимнастов;
13:00 - 13:30 - Демонстрации капоэйры;
14.00 - 15:00 - Мастер-класс по капоэйре;
15:00 - 15:30 - "Баттлы" по капоэйре;
15:45 - 16:15 - Демонстрация хип-хопа;
16:30 - 17:30 - Мастер-класс по хип-хопу;
17:30 - 18:00 - Хип-хоп танцевальные "баттлы".
Кульминацией праздника станет выступление групп Laiku pa laikam в 20:30, а в 22:00 выступит группа Oranžās brīvdienas.
Полную программу можно будет посмотреть по ссылке.
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