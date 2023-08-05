Фото, видео ⟩ Над Ригой пролетели всемирно известные The Flying Bulls

Пилот вертолета Флейм Мирко в пятницу, 4 августа, пролетел над Ригой, приземлившись на Дамбе АВ, и уже в субботу отправится в Лиепаю, где состоится аэроакробатическое шоу The Flying Bulls.

В субботу, 5 августа, в 17:30 в Cukurfabrik beach bar пройдет шоу, в рамках которого будет летать и Лукаш Чепела, который совсем недавно сделал невероятный трюк - посадил летательный аппарат с фиксированными крыльями на дубайский небоскреб Burj Al Arab.

"К своему первому авиашоу я готовился три года. И мое представление в Лиепае было полностью опробовано еще до этого, - сказал после полета в Риге Мирко. - Я никогда не был в Латвии. У меня есть прекрасная возможность объединить работу - полеты - с путешествием по миру"!

The Flying Bulls - объединение энтузиастов, которое примерно 40 лет назад создало воздушных флот из уникальных и исторических летательных аппаратов. С 1999 года оно проводит и впечатляющие авиашоу, причем предстоящее в субботу в Лиепае шоу станет уже четвертым их выступлением в небе над Латвией.