Нападение с ножом в Екабпилсе: раненый мужчина искал спасение в магазине

Руководитель магазина рассказала передаче, что это происшествие встревожило всех, однако другие люди в магазине не пострадали.

Сотрудники торговой точки быстро среагировали на инцидент, нажав кнопку охраны, а также вызвав полицию и скорую помощь.

Представитель Государственной полиции Рута Страутниеце комментирует: "Была получена информация о физическом нападении на мужчину в продовольственном магазине. Сотрудники Госполиции незамедлительно отправились на место происшествия, где вышеупомянутое подтвердилось.

В магазине находился раненый мужчина с колотой раной в районе живота. Нападавший покинул место происшествия, но, благодаря точным указаниям направления, стражи порядка в тот же день задержали возможного виновника, который незамедлительно был помещен в изолятор временного задержания. В связи с произошедшим начат уголовный процесс, ведется расследование.

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