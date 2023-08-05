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Фото ⟩ Житель Эстонии обнаружил гриб размером больше футбольного мяча

Järva Teataja
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Время от времени читатели присылают в редакцию Järva Teataja фотографии гигантских головачей, растущих то тут, то там в Ярвамаа, пишет Rus.Postimees.

На этот раз фотографии гигантских головачей прислали из Пайде. Самый крупный из грибов во много раз превышает размер футбольного мяча.

Голова́ч гига́нтский - вид грибов из рода Головач (Calvatia) семейства Шампиньоновые (Agaricaceae).

Чаще всего эти грибы встречаются в умеренном поясе. Растут на лугах, полях, окраинах лиственных или смешанных лесов, садах и парках. В основном растут в одиночку, но появившись на одном месте могут не появляться долгое время или исчезнуть совсем. Такой вид получил название "метеорный".

Гриб съедобен только в молодом возрасте, когда мякоть его упругая, плотная, белого цвета.

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