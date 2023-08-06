В США одобрена первая таблетка от послеродовой депрессии

Клинические испытания показали, что таблетка помогла значительно уменьшить симптомы депрессии в течение трех дней после первого приема.

По данным FDA, действие препарата продолжалось через четыре недели после последней дозы.

Фото: BBC

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Фото: BBC

Вместе с тем, FDA отмечает, что наиболее распространенными побочными эффектами от приема препарата Zurzuvae могут быть сонливость, головокружение, диарея, усталость, простуда и инфекции мочевыводящих путей.

Агентство также сообщило, что на этикетке содержится предупреждение о том, что Zurzuvae может повлиять на способность человека управлять автомобилем и выполнять другие потенциально опасные действия.

Пациентам рекомендуется воздержаться от управления транспортным средством или работы с тяжелыми механизмами в течение как минимум 12 часов после приема лекарства.

Компании Sage Therapeutics и Biogen также попросили одобрить применение зуранолона при клинической депрессии.

Но FDA заявило, что в этом случае не было предоставлено существенных доказательств эффективности лекарства, и предложило подождать дополнительных исследований и разработок.