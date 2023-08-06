Умер латвийский кинооператор Калвис Залцманис

Кинооператор Калвис Залцманис родился 14 декабря 1940 года в Мазсалаце. В 1971 году окончил ВГИК в Москве. Работал в Рижской киностудии, был оператором для фильм Motociklu vasara (1974, реж. Улдис Браунс), а также более 50 документальных фильмов и более 400 кинохроник.