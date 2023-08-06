Умер латвийский кинооператор Калвис Залцманис

В возрасте 82 лет умер выдающийся латышский кинооператор и педагог Калвис Залцманис (1940-2023), сообщает новостная служба LTV.
Кинооператор Калвис Залцманис родился 14 декабря 1940 года в Мазсалаце. В 1971 году окончил ВГИК в Москве. Работал в Рижской киностудии, был оператором для фильм Motociklu vasara (1974, реж. Улдис Браунс), а также более 50 документальных фильмов и более 400 кинохроник.
Самые значимые фильмы: Mūžs (1972, реж. Херц Франкс), Esības prieks (1973, реж. Херц Франкс), Četri meklē miljonu (1979, реж. Ансис Эпнерс), Edgara Kauliņa pēdējie svētki (1980, реж. Херц Франкс), Vai viegli būt jaunam (1986, реж. Юрис Подниекс), Es esmu latvietis (1990, реж. Ансис Эпнерс) un "Sods par sapni" (1994, реж. Андрис Розенбергс).
Многие фильмы, которые снимал Залцманис, награждены на латвийских и международных кинофестивалях. С 1994 по 2004 годы Залцманис работал в Латвийской академии культуры. Большинство современных операторов Латвии - воспитанники Калвиса Залцманиса.
Портал RUS TVNET выражает соболезнования близким, друзьям, коллегам и бывшим студентам Калвиса Залцманиса.
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