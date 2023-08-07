В трех хозяйствах Латвии обнаружен вирус малины

Этим летом было проведено около 160 проверок и взято почти 300 проб на выявление различных болезней растений.

Гунита Шкюпеле, директор карантинного департамента VAAD, поясняет: "В трех питомниках был обнаружен один регулируемый некарантинный организм - вирус карликовости малины. Это первое обнаружение в этом году, но оно может быть опасным, если в питомнике высокая концентрация вируса.

Это единичные случаи с минимальными признаками, и зараженные растения будут уничтожены. Однако если листья малины становятся желто-зелеными, следует обратиться к нам".

​Уже сообщалось, что VAAD приступила к усиленным проверкам питомников с целью визуальной оценки фитосанитарного состояния, качества и здоровья растений.

VAAD поясняет, что в питомнике растения проверяются на наличие как опасных карантинных организмов, так и регулируемых некарантинных организмов.

На сегодняшний день VAAD провела 82 проверки в различных питомниках, в ходе которых были исследованы плодовые деревья, ягоды, различные виды декоративных растений и лесной репродуктивный материал, отобрано 213 образцов для лабораторных исследований.