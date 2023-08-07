Фото ⟩ Depeche Mode в Таллинне: тысячи поклонников, белые перчатки и магия электричества

Галерея: Depeche Mode в Таллинне

С самого начала концерта в воздухе витала невероятная электрическая атмосфера. Огромные экраны на сцене загорелись яркими цветами, а толпа фанатов загудела от восторга. В течение полуторачасового выступления Depeche Mode Певческое поле превратилось в огромный танцпол, где тысячи людей двигались в ритм любимых песен. Во время исполнения одной из них зрители поднимали вверх руки в белых перчатках. На лирических композициях тысячами светлячков зажигались мобильные телефоны.

На этот концерт поклонники группы съехались из Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, Германии и многих других стран. Несмотря на то, что у Depeche Mode сейчас проходит мировое турне, самые ярые почитатели ездят вслед за любимыми музыкантами по разным странам.

Фото: Konstantin Sednev