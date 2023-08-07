Видео ⟩ Как это было: обзор грандиозного фестиваля Summer Sound в Лиепае

Напомним, 4 и 5 августа в Лиепае прошел крупнейший в Балтии пляжный фестиваль Summer Sound 2023, который, как обычно, предложил обширную программу для любителей летних приключений.

В первые дни августа на четырех сценах Summer Sound выступили более 40 местных и зарубежных музыкантов, была организована обширная программа развлечений и мероприятий, киношатер, танцы до рассвета в клубе Klubs++, который открылся в прошлом году, а также турнир по пляжному волейболу.