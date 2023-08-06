Фото ⟩ Фестиваль Summer Sound установил рекорд: более 40 000 посетителей

Точное число посетителей станет известно позже.

На нескольких площадках фестиваля выступали отечественные и зарубежные музыканты. Днем в субботу также состоялся турнир по волейболу, кинопоказы в кинопалатке, работал фестивальный рынок, детский городок, было доступно много других развлечений.

Организаторы фестиваля сообщают, что в следующем году мероприятие Summer Sound 2024 пройдет 2 и 3 августа. Билеты скоро поступят в продажу.

В этом году фестиваль Summer Sound на Лиепайском пляже прошел в 11-й раз.