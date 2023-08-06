Фото ⟩ Фестиваль Summer Sound установил рекорд: более 40 000 посетителей

Проходящий в эти выходные в Лиепае пляжный фестиваль Summer Sound 2023 достиг рекордного уровня посещаемости, превысив прошлогодние 40 000 посетителей, сообщили агентству LETA организаторы мероприятия.
Точное число посетителей станет известно позже.
На нескольких площадках фестиваля выступали отечественные и зарубежные музыканты. Днем в субботу также состоялся турнир по волейболу, кинопоказы в кинопалатке, работал фестивальный рынок, детский городок, было доступно много других развлечений.
Организаторы фестиваля сообщают, что в следующем году мероприятие Summer Sound 2024 пройдет 2 и 3 августа. Билеты скоро поступят в продажу.
В этом году фестиваль Summer Sound на Лиепайском пляже прошел в 11-й раз.
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