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Опубликовано трогательное видео с Раймондом Паулсом и его любимой Ланой

rus.tvnet.lv
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Журналист Арнис Краузе поделился в социальных сетях трогательным видео, на котором Маэстро Раймонд Паулс запечатлен вместе со своей супругой Ланой. 

Подписал журналист видео строчками из песни Маэстро, посвященными Лане: "Lana, Lana, Baltezers sasals un aizmigs, Lana, Lana, Ziemelis griezīgi kauks".

Как сообщалось, 4 августа стало известно, что скончалась жена Раймонда Паулса Лана.

В тот же вечер в пятницу, 4 августа, в концертном зале "Дзинтари" состоялся концерт Маэстро Раймонда Паулса и камерного оркестра Sinfonietta Rīga под названием Dziesmas bez vārdiem ("Песни без слов").

Маэстро и его супруга 31 августа должны были отметить 61-ю годовщину свадьбы.

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