В пятницу, 4 августа, стало известно, что жена Раймонда Паулса Лана скончалась, сообщает служба новостей Латвийского телевидения в Twitter.
Mūžībā devusies Maestro Raimonda Paula sieva Lana Paula. Izsakām līdzjūtību tuviniekiem. pic.twitter.com/LzOQwlx8lQ— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) August 4, 2023
Ранее о смерти своей бабушки в Instagram сообщила внучка Раймонда Паулса Анна-Мария.
Neizsakāmi skumji… Līdzjūtība visiem piederīgajiem pic.twitter.com/Vra11ZFDWc— Inga Jākobsone 🇱🇻❤️ 🇺🇦 (@donis777) August 4, 2023
Напомним, на прошлой неделе состоялась презентация книги "Ak, sievietes" сестры Раймонда Паулса Эдите Пауле-Вигнере. Эту работу автор посвятила жене брата - Лане Пауле. Однако сама Лана на мероприятие прибыть не смогла, сообщало издание Privātā Dzīve.
В беседе с журналом Эдите рассказала, что у Ланы были проблемы со здоровьем: "Она только что вышла из больницы и очень больна. Ей очень тяжело".
"Лана в постели, она не может ходить", - добавил Раймонд Паулс.
Как сообщалось, в прошлом году Лана перенесла операцию на ноге.
Маэстро и его супруга 31 августа должны были отметить 61-ю годовщину свадьбы.
Раймонд и Лана (Светлана Епифанова) познакомились в 1959 году после одного из концертов артиста в составе Рижского эстрадного оркестра в Одессе. Лана в тот момент училась в Одесском университете.
Поженилась пара 31 августа 1962 год. В 1962 году у пары родилась дочь - Анета.
RUS TVNET выражает соболезнования родным и близким Ланы.
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