"Место Беларуси - в ЕС". Что демсилы обсуждали в Варшаве

"Киберпартизаны" и полк Калиновского критикуют демсилы

О том, что главное сейчас - освобождение политзаключенных, заявила и представительница сообщества хакеров-активистов "Киберпартизаны" Юлия Шеметовец. При этом она раскритиковала работу демсил: "Что такое демократические силы, и кто в них входит? Хорошо собираться раз в год, чтобы быстро отчитаться, но это делается без определенной подготовки.

Шеметовец сказала, что "национально ориентированные демократические силы не объединены" из-за отсутствия "общей стратегии и общей подготовки к разным сценариям (развития ситуации в Беларуси - Ред.)".

"Создание политических партий, движений и оппозиционных инициатив, озабоченность рейтингами и популистским стремлением понравится всем, пустой пиар за счет лояльных медиа и тому подобные процессы не имеют смысла в условиях оккупации (Беларуси - Ред.)", - заявил, в свою очередь, представитель воюющего в Украине полка Калиновского (ПКК) Павел Кухто.

Он отметил, что "ПКК признает роль Тихановской как международно признанного представителя Беларуси", но "вместе с тем констатирует наличие системного кризиса в белорусском демократическом движении", а для выхода из него необходимо создание "структуры национально-освободительного движения", и полк "готов быть его военным центром".

Демсилы видят Беларусь в ЕС

Во время второй дискуссионной панели участники конференции продолжили обсуждение перспективы "европейского выбора для Беларуси".