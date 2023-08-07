"Место Беларуси - в ЕС". Что демсилы обсуждали в Варшаве

Конференция "Новая Беларусь" прошла в Польше накануне третьей годовщины сфальсифицированных президентских выборов-2020. Подробности - в репортаже DW.
Вступление в Беларуси в ЕС и всесторонняя поддержка Украины - эти и другие приоритеты обозначили представители белорусской оппозиции на конференции "Новая Беларусь". Мероприятие прошло в воскресенье, 6 августа, в Варшаве и собрало сотни участников - будущее Беларуси обсуждали представители Объединенного переходного кабинета (ОПК), координационного штаба оппозиции, политических партий и движений, гражданские активисты.
Конференцию снова "заминировали"
Конференция началась с минуты молчания по погибшим "за свободу Беларуси". После перед участниками выступила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.
"На этой конференции мы будем говорить о том, какой должна быть новая Беларусь и как к ней можно прийти, какие реформы нужно провести и как вычислить тех, кто совершал преступления. Мы будем говорить о методах нашей борьбы и способах поддержки политзаключенных, какими должны быть отношения с соседями и как вернуть Беларусь на карту Европы", - заявила Тихановская.
Накануне форума демсилы провели круглый стол, во время которого были разработаны несколько деклараций, в том числе "о европейском выборе для Беларуси", солидарности с Украиной и непризнании парламентских выборов 2024 года в РБ. Эти же темы, по сути, и стали ключевыми для обсуждения на конференции.
После выступления политик покинула конференцию на несколько часов, т. к. поступила информация об угрозе для ее безопасности. Как позже рассказал советник Тихановской Франак Вячорка, пришло сообщение о минировании отеля, в котором проходил форум. По его словам, электронное письмо было написано по-русски, саперы проверили отель, бомбу не нашли. Подобная ситуация была и на прошлогодней конференции в Вильнюсе. Тогда даже пришлось прервать мероприятие.
Латушко: "Положение дел хуже, чем в 2020"
Нынешнее мероприятие останавливать не стали. Первая дискуссия была посвящена тому, что "сделали и собираются сделать демократические силы для перехода к демократии" в Беларуси.
"Никто кроме нас не будет вести борьбу за государственные интересы нашей страны", - заявил представитель по транзитному периоду Объединенного переходного кабинета (ОПК), руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко. По его словам, сейчас белорусы находятся "еще в худшем положении, чем в 2020 году".
"Фактически мы ставим вопрос об историческом вызове для нашего государства, для нашей государственности, для белорусского народа", - пояснил политик.
Латушко убежден, что цель деятельности демсил - вступление Беларуси в Европейский союз. Кроме того, целями он также назвал "отстранение Лукашенко от власти", прекращение "соучастия Беларуси в войне против Украины", "стратегическую поддержку Украины", "вывод всех российских войск и баз с территории РБ", и выход страны из Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС, а также освобождение всех политзаключенных.
"Киберпартизаны" и полк Калиновского критикуют демсилы
О том, что главное сейчас - освобождение политзаключенных, заявила и представительница сообщества хакеров-активистов "Киберпартизаны" Юлия Шеметовец. При этом она раскритиковала работу демсил: "Что такое демократические силы, и кто в них входит? Хорошо собираться раз в год, чтобы быстро отчитаться, но это делается без определенной подготовки.
Шеметовец сказала, что "национально ориентированные демократические силы не объединены" из-за отсутствия "общей стратегии и общей подготовки к разным сценариям (развития ситуации в Беларуси - Ред.)".
"Создание политических партий, движений и оппозиционных инициатив, озабоченность рейтингами и популистским стремлением понравится всем, пустой пиар за счет лояльных медиа и тому подобные процессы не имеют смысла в условиях оккупации (Беларуси - Ред.)", - заявил, в свою очередь, представитель воюющего в Украине полка Калиновского (ПКК) Павел Кухто.
Он отметил, что "ПКК признает роль Тихановской как международно признанного представителя Беларуси", но "вместе с тем констатирует наличие системного кризиса в белорусском демократическом движении", а для выхода из него необходимо создание "структуры национально-освободительного движения", и полк "готов быть его военным центром".
Демсилы видят Беларусь в ЕС
Во время второй дискуссионной панели участники конференции продолжили обсуждение перспективы "европейского выбора для Беларуси".
"Место Беларуси – в Европе. После начала войны стало очевидно, что в союзе с Россией нас ожидает тупик, в союзе с Россией Беларусь не может иметь будущего", - заявила вернувшаяся на конференцию Светлана Тихановская. Политик отметила, что задача - не допустить, чтобы "страна стала утешительным призом для Путина по итогам войны", и "провести деколонизацию Беларуси".
Тихановская считает, что "вхождение Беларуси в европейские структуры не будет быстрым, однако "важно делать эти шаги уже сегодня".
Возвращением "в свою семью" назвал евроинтеграцию политик, канцлер Вольного белорусского университета Александр Милинкевич. "По менталитету, культуре, истории - мы европейцы", - отметил Милинкевич.
На конференции фактически впервые было заявлено, что цель демсил - членство Беларуси в ЕС. "Это гарантия от поглощения (Беларуси – Ред.) РФ", - считает представитель по международным делам Объединенного переходного кабинета Валерий Ковалевский.
Новый белорусский паспорт - с "Погоней" и Шагалом
Ковалевский также представил на форуме новый белорусский паспорт. Документ предназначен для белорусов, которые не могут вернуться в страну для обмена паспорта. Кабинет провел переговоры и консультации с Еврокомиссией и рядом национальных правительств по вопросу признания паспорта.
Обложка у паспорта красная, флаг - бело-красно-белый, герб - "Погоня", на страницах есть фрагмент картины Марка Шагала "Над городом".
Физический выпуск паспортов может занять несколько месяцев. Планируется, что паспорт будет выдавать ОПК через сеть паспортных центров.
В заключительном слове Светлана Тихановская сообщила о кадровых изменениях в Объединенном переходном кабинете. Она освободила Александра Азарова от должности уполномоченного по восстановлению законности и правопорядка ОПК, но он продолжит работу при кабинете по плану освобождения Беларуси "Перамога".
Кроме того, Тихановская назначила главу миссии "Демократическая Беларусь" в Киеве. Ее возглавил Геннадий Манько, который до этого помогал налаживать сотрудничество кабинета оппозиции с полком Калиновского. Советником по вопросам молодежной политики и студентов стала Маргарита Ворихова.