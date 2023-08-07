Овцеводы страдают от нападения волков

Из их уст звучат сердитые слова и в адрес "зеленых", которые мешают бороться с волками, а в вину властям ставится то, что они не выплачивают компенсации за растерзанных овец.

Латвийская ассоциация овцеводов предупреждает: если ничего не предпринять, то поголовье овец в Латвии продолжит сокращаться, овцы останутся эксклюзивным животными в зоопарках, а пастбища, особенно естественные и биологически ценные, будут уменьшаться.

Бывший депутат Сейма, охотник и руководитель Балвского края Янис Труповниекс отмечает, что в этом регионе волки были всегда, ни никогда ситуация не была такой серьезной, как в этом году. В Балвском крае создана координационная комиссия по охоте под руководством Труповниекса, к которому обратились занимающиеся разведением овец фермеры.

"Местные власти и овцеводы должны быть более активными и искать решения. Я передал информацию депутату Сейма Ингмарсу Лидаке, пусть в Риге тоже думают", - сказал Труповниекс.

По его мнению, необходимо изменить закон и разрешить охоту на волков вне периода охраны, если они подходят к стаду и нападают на овец.

В лесу есть чем поживиться, но волки любят овец, кроме того, на овцах легко натаскивать волчат. В то же время сами фермеры должны предпринимать профилактические меры - ставить электрические изгороди, использовать для охраны овец собак, и, только если ничего не помогает, вызывать охотников, говорит Труповниекс.