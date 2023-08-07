Во время бури в Тервете на мужчину упало дерево

Во время бури в понедельник, 7 августа, в Тервете на мужчину упало дерево, и он был доставлен в медицинское учреждение, сообщили агентству LETA в полиции.
Информация об этом инциденте поступила в 13:55, когда при проведении ремонтных работ на мужчину 1988 года рождения упало дерево.
90% обращений в связи с разрушениями в Земгале были связаны с повреждением автомобилей - например, на одно транспортное средство упала бочка, на другой автомобиль обвалилась черепица.
Уже сообщалось, что из-за мощной грозы в Латвии зафиксировано множество сбоев в электросетях - сегодня около 12:30 по всей стране было нарушено электроснабжение почти 10 000 клиентов оператора системы распределения электроэнергии АО Sadales tīkls, сообщили агентству LETA в компании.
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