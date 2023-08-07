Из-за причиненного бурей ущерба до выходных закрыт природный парк в Тервете

Чрезвычайно сильная буря обрушилась на природный парк сегодня около полудня. Во время грозы в парке бушевал сильный ветер, который валил деревья, повреждал инфраструктуру, в том числе домики гномов, деревянные скульптуры и т. д.

На данный момент размер причиненного ущерба неизвестен, потому что попасть в парк не представляется возможным.

Все люди, в том числе сотрудники, находившиеся на территории парка, перед грозой его покинули, пострадавших нет.

С учетом предварительной информации о масштабах ущерба потенциальным посетителям парка предлагается выбрать другие маршруты для отдыха на этой неделе.

В настоящее время пребывание в Терветском природном парке может быть опасным.

Согласно информации на сайте mammadaba.lv, начало лесному природному парку в Тервете было положено в 1958 году, когда там были проложены первые пешеходные тропы.

В настоящее время природный парк располагается на площади более 1200 га, треть которой занимает "Мир сказок".