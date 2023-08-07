Фото, Видео ⟩ TVNET из разрушенного бурей Добеле: "Как после войны"

"Как после войны", - тяжело вздыхают жители сильно пострадавшего от бури Добельского края. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в понедельник, 7 августа, около 12:00 на наблюдательной станции Добеле порывы ветра во время грозы достигали 33 метров в секунду.

Ущерб, причиненный сегодняшней бурей Добельскому краю, очень серьезный, сообщения о поврежденном имуществе продолжают поступать, рассказал председатель Добельской думы Ивар Горскис.

Он подчеркивает, что руководство края в настоящее время проводит обследование территорий и фиксирует ущерб, причиненный стихией. Горскис говорит, что на текущий момент нет сообщений о пострадавших, но есть сведения о том, что в некоторых населенных пунктах не осталось ни одного неповрежденного дома.

Журналистов TVNET встречают растерянные жители трехэтажного дома, которые пытаются ликвидировать ущерб, причиненный бурей. Вокруг разбросаны осколки, огромный град с одной стороны дома полностью выбил все окна.

Видео: Последствия бури в Добельском крае

Жительница дома рассказала, что кошка испугалась. Около 11:00, когда начался дождь, она вошла в дом и подумала, кому пришло в голову запускать фейерверки в воздух во время дождя. Только когда град разбил окно, она поняла, что происходит.

Видео: Последствия бури в Добельском крае

"Глядя на улицу в окно, казалось, что начался апокалипсис!" - рассказывают местные жители.