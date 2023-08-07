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Фото, Видео ⟩ TVNET из разрушенного бурей Добеле: "Как после войны"
Буря в Добере Фото: Jānis Vingris/TVNET GRUPA
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"Как после войны", - тяжело вздыхают жители сильно пострадавшего от бури Добельского края. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в понедельник, 7 августа, около 12:00 на наблюдательной станции Добеле порывы ветра во время грозы достигали 33 метров в секунду.

Ущерб, причиненный сегодняшней бурей Добельскому краю, очень серьезный, сообщения о поврежденном имуществе продолжают поступать, рассказал председатель Добельской думы Ивар Горскис.

Он подчеркивает, что руководство края в настоящее время проводит обследование территорий и фиксирует ущерб, причиненный стихией. Горскис говорит, что на текущий момент нет сообщений о пострадавших, но есть сведения о том, что в некоторых населенных пунктах не осталось ни одного неповрежденного дома.

Журналистов TVNET встречают растерянные жители трехэтажного дома, которые пытаются ликвидировать ущерб, причиненный бурей. Вокруг разбросаны осколки, огромный град с одной стороны дома полностью выбил все окна.

Видео: Последствия бури в Добельском крае

Жительница дома рассказала, что кошка испугалась. Около 11:00, когда  начался дождь, она вошла в дом и подумала, кому пришло в голову запускать фейерверки в воздух во время дождя. Только когда град разбил окно, она поняла, что происходит.

Видео: Последствия бури в Добельском крае

"Глядя на улицу в окно, казалось, что начался апокалипсис!" - рассказывают местные жители.

Видео: Местные жители рассказывают о буре

Пока у жителей нет информации о том, будет ли муниципалитет возмещать ущерб, причиненный бурей.

С другой стороны, на местном кладбище мужчины говорят, что пришли косить траву. Здесь ветер повалил деревья, и теперь их приходится пилить, а не косить траву.

Видео: Местные жители рассказывают о буре

Старые шиферные крыши домов советской постройки сейчас выглядят "как голландский сыр" - в дырках.

Видео: Последствия бури в Добельском крае

"Отреставрировать машину было моей маленькой мечтой. Думаю, всему пришел конец, потому что [от машины] ничего не осталось", - говорит местный житель.

Согласно информации, собранной Государственной пожарно-спасательной службой (VUGD), спасателям уже поступило 135 обращений по поводу ущерба, причиненного сильным ветром.

С 14:00 до 15:00 в VUGD поступило 76 вызовов, что на сегодняшний день является самым большим количеством вызовов за один час. Большинство этих звонков было зарегистрировано в Риге и соседних краях. 

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил красное предупреждение о разрушительных грозах и буре с крупным градом и ливнями в западных и центральных регионах Латвии. Предупреждение действует до 19:00 понедельника.

Галерея: Последствия бури в Добельском крае

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