В Добеле зафиксирована одна из рекордных за десятки лет скорость ветра

Метеоролог Том Брицис отметил, что это одна из самых высоких скоростей ветра, зарегистрированных во время штормов в Латвии за последние десятилетия.

Эта скорость ветра соответствует сильному урагану, который наносит большой ущерб, ломает и выкорчевывает деревья, повреждает здания и угрожает жизни людей.

Видео: В Добельском крае бушует гроза

Также поступали сообщения о значительных разрушениях в Тервете.

Видео: Гроза бушует в Тервете

Уже сообщалось, что гроза нанесла значительный ущерб Добельскому краю. Жители сообщают о разрушениях - сломанных деревьях, сорванных крышах, разбитых окнах.

В Наудите выпал крупный град, в Кроньауце гроза сломала много деревьев. Повреждены некоторые здания, у которых частично сорваны крыши и выбиты окна.

Наиболее сильные повреждения линий электропередач зафиксированы на территории между Добеле и границей с Литвой.

Синоптики предупреждают, что в течение дня, вечером и в ночь на вторник на большей части территории Латвии пройдут мощные грозы. Сильные ливни могут вызвать локальные наводнения, также возможно образование смерчей и крупный град.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил красное предупреждение о разрушительных грозах и буре с крупным градом и ливнями в западных и центральных регионах Латвии. Предупреждение действует до 19:00 понедельника.

Tas ir viens no lielākajiem vēja ātrumiem, kāds pēdējās desmitgadēs negaisa laikā Latvijā fiksēts. — Toms Bricis (@boms_tricis) August 7, 2023