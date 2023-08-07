Видео ⟩ Молния ударила в телебашню на Закюсале

"Хорошо, что у нас в Риге есть свой громоотвод", - прокомментировал видео Виестурc Клейнбергс, глава комитета по социальным вопросам Рижской думы, член партии "Прогрессивные".

Как сообщалось, в Латвии сегодня бушуют сильные грозы со шквалистым ветром, градом и ливнями, которые во многих регионах причинили значительный ущерб. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил красное предупреждение до 19:00 понедельника.

Во второй половине дня риск сильных гроз наиболее высок в центральных и восточных регионах страны. В Видземе и Латгале грозы могут продолжаться и в ночь на вторник.

no tā paša rakursa tikai 5km tālāk pic.twitter.com/0vqnoSxDdE — KP06 kaspars (@KPatalujs) August 7, 2023

Labi, ka mums Rīgā ir savs zibens novedējs ⚡️ pic.twitter.com/XoD7oFgk1R — Viesturs Kleinbergs (@VKleinbergs) August 7, 2023