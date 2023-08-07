Президент посетит пострадавший в результате бури Добельский край

В понедельник президент сообщил в социальных сетях, что обсудил в телефонном разговоре с председателем Добельской краевой думы Иваром Горскисом ситуацию после бури, а также устранение ее последствий. Ринкевич пожелал жителям Добеле сил, подчеркнув: "Вместе мы справимся с этими разрушениями".

Горскис сообщил вчера информационному агентству LETA, что ущерб, причиненный бурей Добельскому краю, очень серьезный.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш в среду поручил Министерству охраны среды и регионального развития и Министерству земледелия обобщить данные о причиненном бурей ущербе в различных регионах Латвии.

Президент посетит восточную границу Латвии

Сегодня президент Эдгар Ринкевич посетит восточную границу Латвии и структурные подразделения Государственной пограничной охраны - Кривандское, Опольское и Робежниекское отделения погранохраны, сообщила руководитель медиацентра канцелярии президента Юстине Дейчмане.

В ходе визита президент ознакомится с ситуацией на границе, работой пограничников и пограничной инфраструктурой, а также обсудит вопросы, связанные с безопасностью страны и региона и укреплением границы.

Планируется, что в 11:00 Ринкевич посетит Кривандское отделение погранохраны и пограничный участок, а примерно в 12:35 - Опольское отделение погранохраны и пограничный участок.

В 15:45 Ринкевич отправится с визитом в участок пограничного надзора Робежниекского отделения погранохраны и осмотрит построенный забор. В 16:35 президент посетит Робежниекское отделение погранохраны, где осмотрит технику и вооружение.