Видео ⟩ На парковке в Плявниеках одна авария за другой

"Больше никогда не буду парковаться на этой стоянке", - говорит местный житель.

Авария произошла на улице Бралю Каудзишу. Молодой человек на автомобиле Seat врезался в шлагбаум, разграничивающий дорогу, а также повредил четыре припаркованных там автомобиля. Местные жители не видели, как произошла авария, они лишь слышали несколько громких ударов.

Один из последних подобных случаев на парковке был в марте прошлого года. У водителя Audi свело судорогой ногу. Автомобиль ударился об ограждение и протаранил микроавтобус, в 2021 году водителю стало плохо за рулем, и результат был аналогичным. Поврежденная дорожная инфраструктура и припаркованные автомобили.

При общении с полицией стало понятно, почему водитель не справился с управлением своего автомобиля на прямом участке дороги.

Представитель Государственной полиции Лина Багдоне сообщила: "Государственная полиция возбудила дело об административном правонарушении и приняла решение о наложении штрафа на месте. Водитель Seat управлял автомобилем без водительских прав, за что было назначено административное взыскание".

🇱🇻 Vakar vakarā autovadītājs ietrieca savu auto Brāļu Kaudzīšu ielā stāvlaukumā atstātos transportlīdzekļos.

🎥 Jeļena Vasiļjeva#Pļavnieki #Rīga #Latvija pic.twitter.com/msa3nuFDnK — BreakingLV (@breakinglv) August 4, 2023

Большинство поврежденных машин уже убраны со стоянки, и скорее всего, не вернутся, потому что слишком много аварий происходит на этой парковке.

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