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Видео ⟩ На парковке в Плявниеках одна авария за другой

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Автомобильная стоянка. Иллюстративное фото
Автомобильная стоянка. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В рижском микрорайоне Плявниеки мужчина без водительских прав повредил несколько припаркованных автомобилей. Местные жители говорят, что в скоро этой площадкой между многоэтажками никто не будет пользоваться, потому что на ней постоянно происходят аварии, сообщает передача Degpunktā.

"Больше никогда не буду парковаться на этой стоянке", - говорит местный житель.

Авария произошла на улице Бралю Каудзишу. Молодой человек на автомобиле Seat врезался в шлагбаум, разграничивающий дорогу, а также повредил четыре припаркованных там автомобиля. Местные жители не видели, как произошла авария, они лишь слышали несколько громких ударов.

Один из последних подобных случаев на парковке был в марте прошлого года. У водителя Audi свело судорогой ногу. Автомобиль ударился об ограждение и протаранил микроавтобус, в 2021 году водителю стало плохо за рулем, и результат был аналогичным. Поврежденная дорожная инфраструктура и припаркованные автомобили.

При общении с полицией стало понятно, почему водитель не справился с управлением своего автомобиля на прямом участке дороги.

Представитель Государственной полиции Лина Багдоне сообщила: "Государственная полиция возбудила дело об административном правонарушении и приняла решение о наложении штрафа на месте. Водитель Seat управлял автомобилем без водительских прав, за что было назначено административное взыскание".

Большинство поврежденных машин уже убраны со стоянки, и скорее всего, не вернутся, потому что слишком много аварий происходит на этой парковке.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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