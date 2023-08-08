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Видео ⟩ Жители дома в Юрмале тонут в мусоре: крысы заполонили двор

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Мусорники в Юрмале
Мусорники в Юрмале Фото: Bez Tabu

Пока в Юрмале проходят различные культурные мероприятия, жители многоквартирного дома на улице Иеву в Дубулты тонут в мусоре, сообщает передача Bez Tabu.

Приехав по указанному адресу, передача убедилась, что места для утилизации отходов действительно больше нет. Контейнеры переполнены, и люди вынуждены складывать мусор на землю. Из-за большого беспорядка размножились крысы.

Компания по уборке мусора CleanR подтвердила, что они не собирают оставленный на земле мусор, а только опустошают контейнеры. Но за дополнительную плату и по заявке домоуправления они готовы оказать и эту услугу.

Представитель CleanR утверждает, что количество вывозов мусора достаточно, но иногда чужие люди приходят выбрасывать мусор в этот двор.

Решением проблемы уже занимаются Юрмальская городская дума и муниципальная полиция.

Представитель CleanR советует жильцам обратиться к домоуправлению, если все же есть желание увеличить количество вывозов мусора.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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