Министр: Природному парку в Тервете нанесен непоправимый ущерб

Министр в понедельник лично посетил разрушенные бурей места в Добеле и Тервете. Спринджукс указывает, что в природном парке "все просто закончилось".

Напомним, из-за сильных разрушений, причиненных бурей, до конца недели закрыт природный парк в Тервете. Как агентство LETA узнало в парке, сильная гроза обрушилась в понедельник около полудня.

Во время грозы в парке бушевал сильный ветер, который повредил деревья и инфраструктуру, в том числе маленькие домики гномов, деревянные скульптуры. В данный момент объем причиненного ущерба еще не установлен, так как попасть в парк невозможно.

Все люди, в том числе сотрудники, находившиеся на территории парка, успешно из него выбрались и не пострадали. Принимая во внимание предварительную информацию о размере разрушений, потенциальных посетителей парка на этой неделе призывают выбирать другие пункты назначения.

Возможно, посетители смогут вернуться в парк в субботу, 12 августа.

Согласно информации на сайте mammadaba.lv, начало лесному природному парку в Тервете было положено в 1958 году, когда там были проложены первые пешеходные тропы.

В настоящее время природный парк располагается на площади более 1200 га, треть которой занимает "Мир сказок".