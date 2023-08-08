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Спринджукс предложит объявить чрезвычайную ситуацию на наиболее пострадавших территориях

rus.tvnet.lv/LETA
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Последствия бури в Даугавпилсе
Последствия бури в Даугавпилсе Фото: Ivars Soikāns/LETA

Министр охраны окружающей среды и регионального развития Марис Спринджукс доложит Кабинету министров о необходимости введения чрезвычайной ситуации в районах, наиболее сильно пострадавших от урагана в понедельник.

После посещения Добельского края министр написал в Facebook, что ущерб там очень большой.

"Крыши, фасады, окна, сломанные деревья, линии электропередач, поля, изрезанные градом", - пишет министр, который планирует доложить правительству о необходимости введения чрезвычайной ситуации в волостях, наиболее пострадавших от стихии.

"Я предложу главам самоуправлениям оказать первоначальную поддержку, затем определить ущерб, чтобы Кабинет министров мог принять решение о размере поддержки для пострадавших домов, фермеров и самоуправлений", - заявил министр.

Галерея: Ливень в центре Риги 

В понедельник Латвию накрыли гроза и сильная буря с очень крупным градом и проливными дождями. Стихия валила деревья, нанесла ущерб зданиям, транспорту и инфраструктуре.

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