Спринджукс предложит объявить чрезвычайную ситуацию на наиболее пострадавших территориях

Министр охраны окружающей среды и регионального развития Марис Спринджукс доложит Кабинету министров о необходимости введения чрезвычайной ситуации в районах, наиболее сильно пострадавших от урагана в понедельник.
После посещения Добельского края министр написал в Facebook, что ущерб там очень большой.
"Крыши, фасады, окна, сломанные деревья, линии электропередач, поля, изрезанные градом", - пишет министр, который планирует доложить правительству о необходимости введения чрезвычайной ситуации в волостях, наиболее пострадавших от стихии.
"Я предложу главам самоуправлениям оказать первоначальную поддержку, затем определить ущерб, чтобы Кабинет министров мог принять решение о размере поддержки для пострадавших домов, фермеров и самоуправлений", - заявил министр.
Галерея: Ливень в центре Риги
В понедельник Латвию накрыли гроза и сильная буря с очень крупным градом и проливными дождями. Стихия валила деревья, нанесла ущерб зданиям, транспорту и инфраструктуре.
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