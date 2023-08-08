Спринджукс предложит объявить чрезвычайную ситуацию на наиболее пострадавших территориях

После посещения Добельского края министр написал в Facebook, что ущерб там очень большой.

"Крыши, фасады, окна, сломанные деревья, линии электропередач, поля, изрезанные градом", - пишет министр, который планирует доложить правительству о необходимости введения чрезвычайной ситуации в волостях, наиболее пострадавших от стихии.

"Я предложу главам самоуправлениям оказать первоначальную поддержку, затем определить ущерб, чтобы Кабинет министров мог принять решение о размере поддержки для пострадавших домов, фермеров и самоуправлений", - заявил министр.

Галерея: Ливень в центре Риги

В понедельник Латвию накрыли гроза и сильная буря с очень крупным градом и проливными дождями. Стихия валила деревья, нанесла ущерб зданиям, транспорту и инфраструктуре.