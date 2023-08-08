Повреждения во время бури: VUGD получила более 340 вызовов

В Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) в понедельник и в ночь на вторник поступило 348 вызовов из-за повреждений от сильного ветра и грозы, причем больше всего звонков поступило из Риги, Латгале и Земгале, сообщили агентству LETA в VUGD.
В 52 случаях помощь VUGD не понадобилась - деревья убирали сами жильцы или другие службы.
Первые вызовы из Добельского края поступили за несколько минут до полудня, затем сообщили о разрушениях в Тукумском крае, а после 14 часов резко возросло количество вызовов из Риги и ближайших к ней районов. Вечером больше всего вызовов поступало из Латгале и Видземе. Количество вызовов уменьшилось после 20 часов.
Сегодня утром в некоторых районах Латвии продолжаются работы по устранению последствий стихии, так как поступают новые вызовы о повреждениях от урагана, поэтому общее количество вызовов будет увеличиваться.
Больше всего вызовов зарегистрировано в Риге, где спасатели приезжали на помощь 86 раз. В Латгале поступило 77 вызовов, в Земгале - 68, в Видземе - 60, в Рижском районе - 50, в Курземе - семь вызовов. Среди самоуправлений больше всего вызовов зарегистрировано в Риге - 86. В Даугавпилсе поступило 40 вызовов, в Добельском крае - 33, в Аугшдаугавском крае - 18.
В большинстве случаев на проезжую часть падали сломанные ветром деревья. Помощь пожарных также требовалась, чтобы убрать деревья с автомобилей и крыш зданий. В Свентской волости Аугшдаугавского края на человека упало дерево.
В Мадоне сильный ветер сорвал утепление с крыши трехэтажного жилого дома. Из-за ветра накренилась стена одноэтажной фермы в Мадонском крае, что поставило под угрозу жизнь животных. Животные были доставлены в безопасное место.
В Елгаве на улице Дарза на жилой дом упало дерево. В Риге на улице Азенес дерево упало на две машины и проезжую часть. В Огресгалской волости Огрского края несколько деревьев упали на два жилых дома и проезжую часть.
В Риге на улице Лидуму на крышу жилого дома упало дерево. В Вилцской волости Елгавского края на протяжении полутора километров упало от 50 до 70 деревьев. В ряде других мест в Латвии деревья падали на легковые автомобили и здания.
Наибольший ущерб наблюдался в Добельском крае. Сорваны крыши зданий, деревья упали на несколько автомобилей. В Наудитской волости в двухэтажном жилом доме выбиты окна и частично сорвана крыша. Из здания эвакуированы 13 человек.
Как сообщалось, в понедельник Латвию накрыла гроза и сильная буря, местами с крупным градом. Стихия валила деревья, причиняла ущерб зданиям, транспорту и инфраструктуре.
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