Повреждения во время бури: VUGD получила более 340 вызовов

В 52 случаях помощь VUGD не понадобилась - деревья убирали сами жильцы или другие службы.

Первые вызовы из Добельского края поступили за несколько минут до полудня, затем сообщили о разрушениях в Тукумском крае, а после 14 часов резко возросло количество вызовов из Риги и ближайших к ней районов. Вечером больше всего вызовов поступало из Латгале и Видземе. Количество вызовов уменьшилось после 20 часов.

Сегодня утром в некоторых районах Латвии продолжаются работы по устранению последствий стихии, так как поступают новые вызовы о повреждениях от урагана, поэтому общее количество вызовов будет увеличиваться.

Больше всего вызовов зарегистрировано в Риге, где спасатели приезжали на помощь 86 раз. В Латгале поступило 77 вызовов, в Земгале - 68, в Видземе - 60, в Рижском районе - 50, в Курземе - семь вызовов. Среди самоуправлений больше всего вызовов зарегистрировано в Риге - 86. В Даугавпилсе поступило 40 вызовов, в Добельском крае - 33, в Аугшдаугавском крае - 18.