Видео ⟩ Смех и овации стоя: как прошел второй концерт Максима Галкина в Дзинтари

"Еще один прекрасный вечер в любимом зале "Дзинтари"! Спасибо вам, мои дорогие зрители, за смех, за чудесное настроение, за цветы! Уже начал ждать нашей следующей встречи", - подписал Максим видео с кадрами прошедшего вчера, 7 августа, мероприятия.

Напомним, 6 и 7 августа в концертном зале "Дзинтари" выступил юморист Максим Галкин. 7 августа в Юрмале тоже был аншлаг, о чем артист сообщил в соцсетях. Люди пришли на концерт, несмотря на то, что в Латвии бушевал ураган.

Как сообщалось ранее, на своих летних выступлениях популярный юморист и шоумен обещал представить латвийским зрителям новую концертную программу.

Полностью владеть вниманием зала на протяжении двух часов, находясь на сцене в одиночку, под силу немногим. Однако это с легкостью удается Максиму Галкину. Уникальное сочетание молодости и мудрости, чувства юмора и многогранного таланта превращают его концерты в калейдоскоп жанров. Пародии, песни, концертные номера из телевизионных шоу - каждая его миниатюра и реприза отточена до филигранного блеска, а мастерство артиста вызывает восхищение. Его юмор всегда актуальный и по-настоящему смешной.